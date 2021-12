Los inocentes que no son santos

Una duda que me escuece: ¿toda esa gente preocupadísima constantemente por las pagas que les dan a los más vulnerables, a los pensionistas, a los ancianos, a los enfermos o a quienes no tienen forma de encontrar un empleo medio digno se han parado a pensar en la suerte de que no se las den a ellos? ¿Se han parado a pensar en que la mayor parte de esa dosis de odio que le han inoculado lo ha hecho algún vividor de la política que ni siquiera cree en la política porque se ha metido en ella para dinamitarla mientras cobra por ello? De nada.

Pregunto todo ello porque me temo que la inocencia que celebramos hoy tiene demasiadas acepciones, empezando por estas dos: la de los inocentes que son santos a su pesar y la de esos inocentes a secas que se creen muy listos simplemente por comprarles el discurso a quienes les regalan el oído.

La receta está trillada: la cantidad de flojos que hay en España, los cuentistas, los que simulan estar enfermos o en el paro pero trabajan bajo cuerda, los sindicalistas y otros istas. La inocencia menos santa, rayana en ingenuidad autodestructiva, consiste en convertir todo ese cúmulo de presuntos culpables en el dedo que tapa la luna, sin advertir jamás que no es el dedo quien provoca la crisis perpetua, sino que es la luna, tan engañosamente iluminadora, la encargada de predicar que lo va a cambiar todo para que no cambie nada. Pues eso.