Los jóvenes estaban bien confinados en Mallorca, pero que muy bien confinados

Pues, finalmente, hemos descubierto que estaban bien confinados; los jóvenes que viajaron para celebrar el fin de curso y, de un día para otro, se encontraron en el centro del mayor brote de Covid-19 jamás conocido en España, estaban confinados porque así debía ser. Han llegado a la península y han dado positivos bastantes de ellos, es decir, abandonaron el hotel estando enfermos. En el caso de Andalucía, de los 77 que han regresado, 8 venían con la Covid-19 puesta. Las protestas de los padres, de los propios jóvenes y la decisión de la jueza que ordenó acabar con el confinamiento porque la Comunidad Autónoma Balear no acreditó adecuadamente el contacto directo de los jóvenes, eran contrarias al sentido común. Solo hay que pensar que si en el hotel había chicos y chicas infectadas por el SARS-CoV-2 ya existía el contacto directo dado que las noches fueron, según las informaciones de las que se dispone, un despliegue absoluto de carreras, fiestas en las habitaciones y toda clase de correrías por parte de los jóvenes. Una vez dentro del hotel, el contagio era casi seguro.

A veces, ese sentido común, tan necesario en estos casos, es el que debería mandar. Llevamos un año y medio inmersos en una pandemia morrocotuda y no hemos aprendido nada. Seguimos creyendo que aquí no pasa nada y no es verdad; porque aquí está pasando todo lo que puede suceder.

Mientras que en España sigamos normalizando que los jóvenes puedan hacer lo que les dé la gana porque tienen que divertirse (como si los carrozas o los ancianos no sintiésemos la necesidad de diversión absoluta), mientras aceptemos que los jóvenes pueden enfermar porque no pasa nada (algunos ya saben lo que es la UCI de un hospital y algunos han contagiado a los mayores de la casa y han liado la de San Quintín), mientras despreciemos la capacidad para matar del SARS-CoV-2 vamos a estar en peligro y seguiremos con el agua al cuello.

No era buena idea viajar para celebrar el fin de curso como tampoco lo está siendo desplazarse para animar a la selección nacional de fútbol (ya hay países que han detectado un importante repunte en el número de contagios que está relacionado con esos partidos y celebraciones). Durante esta pandemia no está siendo buena idea casi nada.

Vamos de cabeza a un incremento de contagios que se traducirá en un mayor número de ingresos y de muertes. Y un desastre económico un poco mayor que el actual. Pensemos también en esto: un extranjero ¿dónde prefiere viaja? ¿A un país con una incidencia disparada o a otro con ella controlada? Pues eso. Que lo estamos haciendo de coña, vaya.