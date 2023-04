En caso de una guerra, el que tenga un terreno de labor donde sembrar y criar aves, conejos o cerdos, aunque sea solo una hectárea con un pozo y una casilla, no pasaría hambre. Esto me lo dijo un día un hombre de campo, de Arahal, que tenía varias estacadas pequeñas. Y si encima tienes una buena biblioteca, miel sobre hojuelas. Acabo de pintar mi casa y he aprovechado para empezar a inventariar los libros. Saldrán entre 1500 y 2500, que son los libros de toda una vida. No está mal si tenemos en cuenta que cuando era un niño solo había en casa el Libro de Familia y dos o tres novelas de Estefanía, de mi abuelo Manuel. Un día alguien tiró unos tebeos a la basura y ahí comenzó mi romance con la lectura, leyendo cómics. Dicen que Palomares tenía una gran biblioteca en la Segunda República, pero en los sesenta no estaba o no nos la enseñaron nunca en el colegio. Conservo todos y cada uno de los libros que empecé a comprar ya viviendo en Sevilla. El primero era de flamenco, de Domingo Manfredi Cano. Leyendo ese libro sentí el enorme deseo de leer a Lorca, los hermanos Machado o Ricardo Molina Tenor. Y acabé leyendo a Balzac, Delibes, Lope de Vega y Quevedo. Si un día lo perdiera todo, amenaza que siempre está ahí, cerca, me dedicaría a releer esos viejos libros, sin comer, hasta que el cuerpo aguantara. Quien tiene una buena biblioteca lo tiene casi todo. No tiene precio. Curiosamente, si intentaras venderla te darías cuenta de que no te podrías comprar ni una buena moto de segunda mano. Hace unos días vi decenas de libros en la basura, algunos muy buenos, verdaderos incunables. Qué poco vale un libro, y qué necesarios son para ser seres humanos libres. Y lo bueno es que no son embargables. Que si te arruinas, siempre te quedará algo de valor. Quien tiene un buen libro, tiene un tesoro. Y nunca está solo.