Los martillos y la inteligencia artificial

Leyendo la prensa ayer, me encuentro un titular: “La Inteligencia artificial es como un martillo. Se puede usar para matar gente, pero no hemos prohibido los martillos”.

Correcto. Es el tipo de reflexión lógica pero no verdadera. Digamos que equivale a decir que, se tarda menos de Cádiz a Sevilla, que de Cádiz a Edimburgo: impecable. Pero pueden responderte: depende de la ruta que elijas para llegar a cada una. Más cierto aún.

La cuestión valorativa entre la IA y el martillo, es decir entre elementos potencialmente destructivos de los de antes y de los de ahora, radica en la capacidad de alcance que cada uno tiene. Si hubiese un sistema, capaz de dotar a cada habitante del mundo occidental, de un martillo, que al empuñarlo emitiese una locución diciendo “machácale la cabeza a quien no te guste, verás que bien te sientes”, entonces los martillos habría que prohibirlos. Pero como hay un porcentaje inexistente de ciudadanos (o despreciable, matemáticamente hablando) que tengan un martillo parlante, el martillo no es peligroso en estos términos, salvo por cuatro psicópatas que lo hayan usado para partirle el cráneo a un enemigo.

La cuestión respecto a la IA, no es la IA en sí, sino su difusión masiva. Ahí es donde la cosa cambia.

Cuando hablábamos por el teléfono fijo de góndola de la mesa de camilla con pañito de croché, no sentíamos pánico. Cuando por la pantalla de todos y cada uno de los ciudadanos, sale un video con apariencia absoluta real, del Papa Francisco cantando reguetón, ya empiezas a pensar en la autenticidad del último video amoroso que tu parienta te envió, diciéndote que te quiere, desde la salita de tu casa. ¿Sería fake, y me la estaba pegando con un legionario en un hotelito mientras yo pensaba que estaba viendo la telenovela? Y te vuelves loco.

Esa es la cuestión. No las cosas en sí, sino los efectos que producen. Si antes un anuncio de TV llegaba a un millón de personas, caso de que conectasen la televisión, hoy la publicidad no te permite leer una página por motivos de trabajo, sin que visualices obligatoriamente la publicidad del producto de turno. Y resulta, primo, que el cerebro humano tiene vulnerabilidades, y ante la reiteración de un mensaje, no tiene defensas para rechazarlo, simplemente lo asume. Solo por reiteración machacona.

Antes se ganaban los partidos de futbol y nadie salía a la calle con una bufanda. Hoy hay mareas. Antes la exhibición de la intimidad, nos la reservábamos para eso, para los íntimos. Hoy dos notas cualquiera, no actores, sino dos con vida normal y corriente, fornican con sus rostros al descubierto en pelota picada en un video de internet, y les da igual que los vean los de la oficina, la suegra, y sus hijos.

¿Por qué la humanidad hace eso? ¿Por qué de pronto los seres humanos comienzan a hacer cosas que digamos “no les convienen” o no les reportan nada como seres humanos? ¿Por una mutación quizá? ¡No, que va!. Por una sola razón: porque les han dicho que lo hagan. Porque nos han dicho que lo hagamos. Solo por eso, la mayoría de las personas hace las cosas. Como ha sucedido con las sectas durante toda la vida: algunas han conseguido hasta suicidios de adeptos. Pero claro, si estos mensajes se mantienen en un ámbito de difusión reducido o controlado, y solo afectan a cuatro jarecrishnas o a doce iluminatis, la cosa es manejable, pero si cada uno de nosotros, tiene un terminal, al que una IA puede llegar, influyendo en nuestra conducta de modo insistente, entonces, la IA, no es como un martillo. Es un poquito, más, digamos... martilleante. Y las cabezas que machaca, no son especialmente resistentes a sus golpes.