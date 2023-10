Los medios dan carnaza, somos culpables

El periodismo también está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, una forma de concebir el mundo teóricamente racional, pero con sus aspectos negativos. El más negativo es que lo degrada todo y estimula el lobo que es el humano con el humano. No he visto una sociedad más embustera y más miserable que la nuestra desde una simple compra en una tienda hasta un macronegocio. El engaño o el intento de engañarte es tan crónico en nosotros que parece que nos viene de fábrica, es innato a la especie. Un producto tiene un precio señalado que puede bajar hasta el 60 por ciento o más, lo cual significa que se estaba haciendo un robo legal. Me suelo dar cuenta de triquiñuelas que me casca cualquier pringado y no le doy importancia, siento ternura por ese listillo, él se va a quedar allí, con sus picardías, y yo me iré a casa a dormir la siesta.

Todo esto sucede porque si queremos algo el otro se aprovecha. ¿Qué quieren los públicos del periodismo? Quieren que si alguien se ha perdido o lo han matado o ha aparecido muerto que el periodismo se regodee con el asunto todo lo posible. Como padecemos de morbo derivado de nuestras aburridas y vacías vidas se nos da lo que pedimos. Y al tener que dársenos lo que pedimos, sea lo que sea, el producto a proyectar sufre los desperfectos de las prisas de vender lo que no hay. Entonces hay que inventarlo. Una de las formas de inventarlo es la tertulia, las especulaciones, los condicionales, los podría, todo parece indicar, aquí lo que puede haber pasado es...

“El periodismo no se escribe en condicional”, anotó en su libro Amarillo en prensa mi querido amigo José Manuel de Pablos, catedrático de periodismo de la Universidad de La Laguna y periodista él mismo. Claro que no. Entonces, ¿por qué tanta especulación con los sucesos y con la amnistía y la independencia catalana? Porque es lo que queremos, queremos que nos hablen de eso. El otro día, en la peluquería en la que me hallaba, los clientes no hacían otra cosa que especular sobre el joven futbolista cordobés que ha muerto cerca de la estación de Santa Justa. Eso lo saben los medios, de manera que, aunque la noticia sea exclusivamente que por desgracia el chico murió, hay que engordar el tema conjeturando cómo pudo morir y luego preguntándose qué hacía encima de un tren y luego inventando mil interrogantes más sin tener conocimiento real de nada, eso lo llevan quienes lo llevan, los profesionales que han estado a pie de tajo, TVE enseñó unas imágenes sin quererlo en absoluto y pidió disculpas sinceras. Ahora hay que discutir sobre el asunto con imaginaciones, hay que discutir de todo. ¿Por qué? Porque es lo que deseamos, lo que nos distrae, la muerte y la política nos distraen y ninguna empresa que constate que puede ganar dinero entra en un proceso ampliamente reflexivo sobre la ética de ganarlo o no si lo puede hacer con todas las de la ley. El dinero mata la ética y la deontología.

¿Qué es una noticia? Uno, ha desaparecido alguien. Dos, ha aparecido muerto o vivo. Tres, ésta es la causa de la muerte. Cuatro. Se abren interrogantes que deberán ser cerradas -si se puede- por parte de quienes entienden de eso. En política. Uno, Aragonés va al Senado a hablar de independentismo. Dos, lo que dice Aragonés cuando lo diga. Tres, repercusiones de lo dicho.

El resto son elucubraciones necesarias porque es lo que demandamos los públicos. Si tuviéramos cosas más importantes que hacer -pensar, leer libros, escribir, pintar, hablar del sexo de los ángeles, estudiar historia, atender a los amigos y familiares que lo necesitaran, interesarse por el buen cine, el teatro, las artes todas, cultivar nuestro espíritu...-, esta dinámica de espectáculo no existiría. Pero somos seres humanos, consumidores, nada más. Y la demanda hay que cubrirla para ganar dinero. De eso se trata y a eso se le llama servicio público. Lo es, en efecto. Padecemos de prisas y las prisas son malas para todo. Prisas de morbo, prisas de carnaza. Pues ahí tenemos carnaza, tranquilos.