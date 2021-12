Los montajes de la tele y el «no todo vale»

No sé si alguna vez se han parado a pensar en la veracidad de lo que ve en televisión, en si es verdad o no lo que está viendo o si lo da por bueno por el simple hecho de “salir en televisión”, como si eso tuviera más credibilidad que nada de lo que se pueda decir, locutar, escribir o dialogar en otro medio o ese mismo.

Muchas veces creemos en lo que nos dicen por afinidad con un medio o con una persona, por ser “seguidor de” y creer que es más infalible que Dios, si es de esos he de decirle que la realidad está mucho más allá de lo que cree y que, ante todo, debe dudar de lo que ve en televisión.

Muchos programas de televisión no dejar de ser un show –televisiones nacionales, claro- donde se compite por una audiencia de telespectadores, luego, en tiempos de EGM, todas han ganado, o en los parciales diarios te dan unos resultando tan apoteósicos como inciertos. Desconfíen de eso también, crear ilusiones y hacer “que somos los mejores” es un terreno en el que unos pocos se han especializado y la realidad no es tan sensacional como la pintan, “vende humos” y “charlatanes” que se diría de ellos.

Miren, tengo una amiga que era productora en un programa “del corazón” y, una vez, me dijo: “no te creas nada de lo que sale en la tele, es todo mentira, las peleas, a quien se va a atacar o no, lo que uno le dice al otro, todo eso, está pactado. Con la pasta que cobran aguantan lo que les echen. Luego son como los tontos, cuando cogen un estribillo no lo sueltan y lo ponen como tema central, pero luego, las miserias de unos y otros, todo eso, pactado, todo mentira”.

En otra ocasión me llamó un compañero de redacción de El Correo de Andalucía y me dijo: “tenemos que quitar de las publicaciones este articulo tuyo de investigación, es por un problema que nos ha comunicado un lector, no tuyo. Ponte mejor en contacto con él y vemos si quitamos una parte o si lo quitamos entero”. El problema jamás lo había tenido y lo llamé de inmediato. Cuando hablé con él me dejó helado: “Mira he leído tu artículo sobre este caso de fenómenos raros, la cosa es que me citas en él pero yo no viví nada de eso. Mira, yo soy muy conocido en el pueblo y un día pasé cerca de la zona de la que hablas y vi unos cámaras, me acerqué y me dijo un tío: “¿Te quieres ganar unos euros?” y le dije que sí, claro. Me dijo: “Siéntate ahí y di que te ha pasado esto”, yo me reí y le dije que eso era mentira y me dijo: “¿Tu quieres el dinero o no?”. Me senté y lo dije pero les advertí que no me sacaran la cara ni el nombre que me conocía mucha gente y se iban a reír de mi. La cosa es que cuando emiten el programa allí estaba un primer plano mío, con mi cara y mi nombre... Nada, los denuncié y gané, un dinerito que les saqué pero, por eso, no quiero que se mueva mucho ese tema, mejor dejarlo...” Y me quedé, como se dice, “de a cuadros” y he de confesarle que tengo varios testimonios más de otras tantas personas con el mismo caso... Consejo que les doy: duden, desconfíen.

En la red se “mata” por un click, un ejemplo de ello es el de hace unos días. Mi amigo José David Flores me puso un Whastapp y me dijo: “Mírate este vídeo, es un descerebrado que está haciendo un curso de exorcismo online, donde el tío ni es cura ni nada y el poseso no se lo cree ni él, es patético y lamentable, es todo mentira, un fraude, penoso”. Y me puse a ver el vídeo que, luego, comprobando cosas por internet, descubrí la credulidad de las personas desconociendo que un exorcismo sólo lo puede hacer un sacerdote y no uno cualquiera sino el elegido por la Iglesia, nadie más, y menos civiles. Desconfíen. Youtube es un mentidero enorme.

El último ejemplo el que mi amigo Manuel Blasco remitió: “un tío haciendo una sesión de psicofonías hablando con Verónica Forqué (d.e.p.)”, estaba en un grupo la observación de Blasco y rápido los comentarios de los participantes diciendo lo lamentable que era aprovechar la triste circunstancia del fallecimiento de la actriz para tener un click, polémico y carente de moral y ética eran los comentarios más extendidos pero que, en redes sociales, incluso se defiende al “artista”.

Los casos más “divertidos” son aquellos que simulan una especie de juicio con “juez” y todo donde hay pocos testigos reales y muchos actores.

Son ejemplos con los que les he querido ilustrar que no todo vale cuando es televisión, que quién más credibilidad les puede aparentar realmente, tras él, también hay una lista de actitudes sospechosas y que en la red la situación es hasta peor.

¿A dónde vamos a llegar? No lo sé pero, al menos, sean sanos y no crean en todo lo que ven por que las apariencias engañan.