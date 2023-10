¿Los niños palestinos no valen absolutamente nada?

A uno le cuesta deglutir que un grupo terrorista sea capaz de asesinar a una persona o a cien, porque los terroristas, aunque no lo parezcan, también son personas. Pero el adjetivo terrorista nos explica racionalmente lo que el corazón se resiste a comprender. Ahora bien, que un estado, en pleno siglo XXI, se dedique a continuación, como venganza, no solo a matar a cientos sino a miles de inocentes que además han tenido la inmensa mala suerte de que los nazcan -porque uno no decide dónde nace- donde germina el grupo terrorista, me parece ya un escándalo imposible de analizar a sangre fría por demasiados motivos.

El primero es que la generalización del término “guerra” entre un grupo terrorista y un estado le hace un flaco favor al otro estado que no está en guerra sino que soporta al grupo terrorista, cuyas directrices además se toman en otro país... porque las víctimas no son los terroristas, sino los inocentes civiles que mueren a mansalva, empezando por esos cientos de niños que todavía no se han enterado ni de dónde vivían. Ya no lo van a hacer porque se han muerto para siempre. Y esos cientos de niños, mañana o pasado serán ya miles.

El segundo es el lugar concreto donde ocurre todo esto, ese polvorín histórico que se llama cada vez más Israel y menos Palestina, es decir, donde nació la religión monoteísta del judaísmo y la religión monoteísta del cristianismo. Es que el lugar, sagrado, no es cualquier lugar, sino ese ombligo del mundo donde surgió por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de que pudiésemos perdonar incluso a nuestros enemigos. No se pide tanto: se pide solo la paz. Se pide solo la justicia de que los inocentes no tengan que pagar por las locuras terribles de quienes hacen su guerra. Se pide solo misericordia por ellos. Se pide vergüenza torera del resto de países civilizados porque igual que hubo una movilización medio decente con Ucrania, no puede ser que ahora con este vergonzoso conflicto los niños palestinos e israelíes valgan menos. A mí, como europeo, se me está cayendo la cara de vergüenza, a pedazos.

El término vergonzoso se queda ridículamente corto para lo que está ocurriendo en Europa y en el resto del mundo civilizado con el conflicto entre Hamás e Israel. La sociedad de 2023 no puede consentir bajo ningún concepto que se esté masacrando, literal y diariamente, a un pueblo que ya tenía bastante con la cruz que le había caído como para que ahora también le caigan bombas que no solo tienen el beneplácito de quien las tira, sino de quienes miran tirarlas mientras dicen abiertamente que no van a hacer nada. Quien las está tirando es un pueblo históricamente perseguido que sufrió el más lamentable de los genocidios que se recuerdan, y ocurrió hace poco más de medio siglo. La memoria histórica debería servirnos para algo. Quien está permitiendo que se tiren es un país jovencísimo y poderosísimo que presume de haber inventado la democracia moderna. Pero a ninguno de los dos países parece importarles el detalle de que quien está recibiendo las bombas no son los terroristas de ninguna parte, sino los inocentes palestinos que parecen importar infinitamente menos que cualquiera de los demás seres humanos que vivimos en el mundo.

Lo dijo Eduardo Galeano hace tanto... “Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. (...) Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”. Eso exactamente.

A los palestinos, cuyos hospitales –o lo que queda de ellos- cuentan ya las horas para dejar de funcionar porque esta guerra medieval que se les administra los está asediando, asfixiando para erradicarlos sin pan ni agua ni medicamentos ni electricidad, los van a apoyar hoy nuestros estudiantes, en una de esas huelgas que en la mayoría de los casos solo consiste en quedarse en la cama hasta más tarde. Pero al menos este gesto, con toda su carga de frivolidad mal amarrada en un cándido mundo de adolescentes del primer mundo, es un gesto concreto que contrasta con la falta de gesto de los adultos, de los gobiernos, de los que mandan, de los que podrían hacer y no hacen, decir y no dicen, gesticular y han decidido quedarse de perfil.