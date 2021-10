Los niños y un PSOE leninista

Hay que ver la que ha montado este hombre, Pedro Sánchez, formando el gobierno que ha formado y con las otras alianzas que ha tejido. A veces les he dicho a mis alumnos que hoy es posible pasar de estudiante a parlamentario autonómico o en Las Cortes, basta con que te afilies a un partido, te portes bien a los ojos de su nomenklatura, te metan en sus listas y salgas elegido. Este proceso se suele dar más en la izquierda que en la derecha y, en especial, en Podemos. Es algo parecido a elevar a rector a un alumno ayudante honorario en un departamento de la universidad.

Lo que está pasando en estos días y en estos pocos años de mandato del gobierno del PSOE con Podemos me suena a asamblea en un aula universitaria durante el tardofranquismo y la transición política, donde se escuchaba un debate tremendo en medio de un follón en el que los que estábamos más politizados sabíamos cuándo tomaba la palabra un comunista prosoviético, prochino, trostskista, e incluso a veces alguien del PSOE, partido del que sólo conocíamos a un colega. Los trotskistas -y los prochinos incluso-, por lo general, solían ser partidarios de que saliéramos a la calle San Fernando a que nos pegaran los grises, algo que los demás intentábamos evitar en lo posible porque no se trataba de llevar a cabo por sistema algaradas estilo revolución de octubre con el ejército rojo de Trotsky.

Ahora me da la impresión de que los jóvenes de Podemos, tan interesados en terminar con el “Régimen del 78” y con el franquismo, son ellos los que viven en el pasado y van de revolucionarios de camiseta y rastas, no acaban de darse cuenta de que están en el gobierno de prestado y que les ha tocado una lotería en la que ni jugaban. Carecen de condiciones objetivas para tomar el cielo, son la cuarta fuerza política del Parlamento y tanto ellos como Sánchez pueden gobernar por la ley D’hondt aplicada a dos pequeños territorios autonómicos del Estado español. ¿Así pretenden enfrentarse a la estructura de mercado de la UE, aliada con EEUU? El sistema los dejará jugar a defender a las mujeres y al colectivo LGTBI+ y que se desahoguen con la cantinela de la igualdad y atacando a “los ricos”, como dicen ellos, pero en cuanto llegan más al fondo eso ya es otro cantar, si siguen por ahí los que van a dejar de ser “ricos” son ellos porque fuera de Las Cortes, el gobierno y su pesebre, ¿qué tienen?

Comprendo la dinámica. Los “mencheviques” de Nadia Calviño -que tiene que lidiar con la UE- contra los “bolcheviques” de la lideresa en ascenso, Yolanda Díaz. Como es lógico, y hacen bien, los de Podemos no quieren ser devorados por el PSOE como le pasó al PCE de Carrillo, Llamazares, Gerardo Iglesias... Aunque estén en el gobierno deben dejarle claro a los votantes de izquierda que no es la misma izquierda el PSOE que Podemos. Lo que ocurre es que ni el PSOE ni Podemos han elegido el momento ni el respaldo popular óptimo para su revolución. Ni tienen votos populares suficientes ni un contexto socioeconómico adecuado. El resultado puede ser que -salvo que los persuadan con euro-dádivas- los votantes los quiten de ahí y lleguen las derechas que veremos a ver lo que hacen. Peor, imposible y, sin embargo, insisto como siempre que trato este asunto, ¿las derechas pretenden acabar con el separatismo a base de 155 y garrotazos?

En cuanto al PSOE, ya hemos visto el congreso de disciplina leninista que han desarrollado. Para no empeorar las cosas en su interior, abrazos del oso y lágrimas de cocodrilo. Parece mentira, tanto rechazo a Franco, tanto desenterrar a Franco porque fue un asesino de socialistas y ahora gobernando con el apoyo del brazo político de otros asesinos de socialistas. Y todos callados, disciplina leninista, para no perder lo que tienen o eso deben creerse ellos, que no lo van a perder. Mi padre decía: “El que con niños se acuesta, cagado amanece”. Este refrán ya puede aplicársele al PSOE, espero que no tengamos que endosarle otro: “Dos que se acuestan en el mismo colchón, amanecen de la misma opinión”. Aquí hay un sólo colchón -el poder- pero en lugar de dos hay una familia malavenida, unida por el pasado, sobre todo por el pasado. ¿Les ocurrirá lo mismo a las derechas?