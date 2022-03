Los oligarcas y Ucrania, el trofeo de Putin

Cuando la URSS se desintegró en 1991, surgió una Rusia debilitada pero numerosos miembros de la nomenklatura comunista se reciclaron hacia el capitalismo con la ayuda de expertos asesores occidentales procedentes de Estados Unidos y Europa. Hasta intentó entrar en la OTAN. No fue por tanto una ruptura total y radical con el pasado como en el caso de la revolución bolchevique de Lenin que, por exterminar, exterminó hasta al zar y toda su familia más cercana. Fue un cambiar todo para que todo siguiera esencialmente igual, una maniobra lampedusiana, comparable, salvando las distancias, a las de Alemania tras Hitler, España tras la muerte de Franco o Chile que ni siquiera esperó a la muerte de Pinochet sino que cuando las circunstancias fueron más favorables al orden mundial de mercado lo ascendieron hacia abajo, o lo descendieron hacia arriba, nombrándolo capitán general a principios de los años 80, cargo que mantuvo en plan honorifico hasta 1998 después de que desde 1990 había abandonado el poder ejecutivo.

Vladimir Putin es una especie de rey/zar que ha premiado a quienes le han sido fieles colaboradores, una considerable lista de la que, en parte, se han hecho eco medios como Eldiario.es, basándose en los datos del Diario Oficial de la UE. He ahí la estructura de poder rusa sometida a presiones por Occidente. Se trata -apunta Eldiario.es- de “una aristocracia económica con estrechos lazos con el Gobierno de Vladimir Putin que a lo largo de las últimas décadas ha tejido fortunas gracias sobre todo a los recursos del gas y del petróleo, pero también a la estructura financiera y bancaria o de materias primas como el acero. Fortunas que, por su opacidad, son difíciles de cuantificar”.

La finalidad de la UE-OTAN es evidente: sancionar a los millonarios de Putin es un mecanismo para intentar romper la unidad en torno al líder ruso y provocar la rebelión de los privilegiados por arriba mientras que por abajo se veta a Rusia en todos los campeonatos deportivos y en otros certámenes internacionales de todo tipo, a ver si así se le levanta aún más el “pueblo”. Hasta al alcalde de Málaga le preguntaron si iba a cerrar el Museo de Arte Ruso y en Italia una universidad pretendía prohibir la lectura de Dostoievski. Mientras, diarios a los que consideraba algo más equilibrados que la generalidad de las cabeceras “serias”, como son los casos de El Confidencial o El Independiente, se lanzan a publicar mensajes faltos de rigor, llenos de suposiciones sobre Putin, que un cerebro occidental moldeado a imagen y semejanza de la OTAN y su mercado, enseguida da por ciertos o bien originan en esos cerebros lo que en mi tesis doctoral llamé “efecto de hibernación”, consistente en que lograr sembrar la duda en una mente mediante una información no probada (una desinformación) lleva a la inacción del individuo, a la duda, y la duda paraliza la acción. Al mismo tiempo, se recurre a lo que ya se ha utilizado en otros momentos de la historia: la supuesta demencia del personaje al que se desea destruir.

Se supone que con esta dinámica de propaganda se busca la derrota de Putin, un efecto similar al que se ha señalado que ha originado Putin invadiendo Ucrania: que otros países pidan su adhesión a la OTAN. Pero también se puede lograr el efecto contrario: esas “informaciones” pueden desembocar en más muertes de inocentes y combatientes puesto que Putin, si cuenta con el apoyo suficiente, ante tales especulaciones y noticias falsas, actuará con toda la dureza que pueda para conquistar un país al que no ha conquistado ya por no querer utilizar a fondo el poder de la aviación y el poder de los misiles aire-tierra y tierra-tierra. En la situación actual, Putin debe llevarles un trofeo a quienes lo apoyan, ya no puede dar marcha atrás salvo que acepten las condiciones que desea, algo que no han querido aceptar nunca, antes y durante la invasión, y que ha sido la causa por la que una psicología como la del máximo mandatario ruso está actuando como lo hace: al margen del eterno relativismo y la liquidez de la filosofía débil occidental posmoderna.