Los payasos de las bofetadas

El poeta León Felipe -mi poeta preferido, porque no duerme, sino que te despierta- llamaba a Don Quijote el payaso de las bofetadas. Así me siento yo algunas veces cuando, por obligación periodística, por adicción y deformación profesional, me trago la programación radiofónica de los informativos en la COPE y la SER a primera hora de la mañana. Con RNE también sintonizo pero ya menos porque la veo muy Te Sigo Te sigo de la SER. Radio 5 Todo Noticias se salva aún, es la mejor, por eso la escucha tan poca gente, porque es para paladares exquisitos. Mis alumnos del último año de Periodismo no suelen conocerla y eso que es una Todonoticias. Voy a ver si este curso la conocen que pronto empiezo mis clases. Ojalá les haya hablado de Radio 5 algún predicador o predicadora de la Red. Si no, va a ser difícil.

Bueno, que me desvío. Me sentí payaso de las bofetadas una vez más el otro día con lo del muñeco de Sánchez apaleado y ahorcado por ahí por Ferraz, por Ferraz, como hablan en Madrid y desde Madrid. Por Ferraz y por Génova. Me aburren los informativos de una y otra trinchera de la guerra mediática, todos los días dicen lo mismo como les pasaba a algunos periodistas de París en el siglo XIX según denunciaba ya por entonces Balzac. El periodismo bipolar es como ir a ver una película de El Zorro: siempre gana el mismo y siempre son los malos los mismos, ¿cómo puede suceder eso?

La COPE, como buena correa de transmisión del PP, echaba mano de las varas de medir que tiene el PSOE. Unas para cuando golpean y ahorcan o descabezan a unos muñecos y otras cuando se trata de Sánchez y sus muñecos. La SER hacía bandera de esta idiotez supina con tono inquisidor. No era bastante con lamentar o condenar sino que había que hacerlo como la emisora quería: “renuncie usted a Satanás y sus pompas como yo le diga. Diga condeno, diga condeno. ¿Cómo? No lo oigo, levante la voz. ¡Con-de-no! Bien fuerte”. “Vale, condeno, pero...” “Nada de peros, usted condena, punto, ¡qué pero ni qué leches!”.

Que estemos abriendo informativos con el hecho de que cuatro papanatas se hayan desahogado con un muñeco narizón tiene narices. Como eso levante jurisprudencia periodística todos los días tendríamos muñecos, si no en un país en otro, si no en un lugar de la Piel de Toro en otro. Todo es para conservar la clientela votante que cada cual tiene: unos para que Sánchez sea malvado por siempre jamás, otros para que se prolongue la acción facinerosa a toda la derecha. Los que no somos de la fe del carbonero sino que seguimos buscando periodismo desembocamos en la condición de payasos de las bofetadas que nos metemos por medio de estas peleas matutinas y vespertinas y recibimos una información de la señorita Pepis, una hinchazón de noticias para dar carnaza a quienes la necesitan cada día.

¿La ridiculez a la que está llegando el periodismo en España no tiene fin? ¿Será por eso por lo que desde siempre cuando alguien en una familia decía que iba a estudiar periodismo el padre, sobre todo, replicaba que nada de eso, que una carrera seria? ¿Será por eso por lo que hoy cada vez menos jóvenes se matriculan en periodismo? ¿Acaso debemos a este estado de pamplina crónica la frase de Hemingway «el periodismo es la mejor profesión del mundo a condición de dejarla a tiempo«? Lástima, porque el periodismo fue, es y será una profesión imprescindible como otros muchos hechos lo demuestran.