Los periodistas no son cronometradores de debates

¿Qué diferencia hay entre un ciudadano competente y bien informado y los periodistas que coordinan los debates en España? ¿Hace falta ser periodista para moderar un debate como los que vemos ahora, cada vez con menos audiencia? ¿Hace falta ir a la universidad a estudiar periodismo u otra carrera similar para llevar a cabo el papel que vemos en las pantallas? ¿Hay mucha diferencia entre un periodista y un ujier de los que antiguamente daban la hora al finalizar las clases en la universidad o entre un buen mayordomo que coordina la agenda de las personas para las que trabaja?

Aunque de vez en cuando se permiten alguna licencia en los debates, licencias de periodistas, el periodista, ante todo, es la representación de los receptores, y representar es lo menos que hace; es aquel profesional de la comunicación que sabe lo que desean los públicos y, por ejemplo, cuando un candidato recibe una pregunta de su oponente cuya respuesta es de mucho interés público y el “interrogado” se va por las nubes, el periodista tiene la obligación de hacerle saber al candidato o al presidente que le han preguntado algo y si desea responder o no. Los debatientes van a la casa de los periodistas a rendir cuentas ante los electores y los periodistas deben pensar sobre todo en esos electores y en comportarse con profesionalidad y equilibro con todos los contendientes.

Los debates aburren cada vez más en España, el que proyectó Canal Sur TV el pasado día 11 fue soporífero, cuatro candidatos –tres candidatos y una candidata- más dos periodistas –mujer y hombre- sometidos a “le quedan 30 segundos”, “se acabó este bloque temático”. Esto, unido al poco rigor de algunos candidatos aburre a las ovejas. Por ejemplo, digan de dónde proceden los datos, la fuente, porque los candidatos le dan la razón a Nietzsche cuando el filósofo afirmaba que no existían hechos sino interpretaciones. Y no es cierto, existen hechos primero e interpretaciones después, pero no es posible que un hecho tenga mil caras, si me han empujado y me han arrojado por un barranco, he aquí el único hecho, las matizaciones vienen después. Hay vida más allá de los debates españoles. Vamos con el país que mejor se ha montado esto de la democracia.

María Ramírez en ElDiario.es ha publicado recientemente un interesante reportaje sobre los debates en Estados Unidos y el papel en ellos de los periodistas: “los moderadores también pueden rebatir a los candidatos y señalar sus inconsistencias o sus mentiras. Eso no significa que lo consigan de manera exitosa y la mayoría tiende a tener cuidado”, afirma. Y añade: “Los debates presidenciales de EEUU suelen tener audiencias que solo en la televisión rondan los 80 millones de espectadores , entre otras cosas porque los emiten todas las grandes cadenas y cualquier medio que tenga streaming. Es habitual que los emitan las cadenas generalistas tradicionales como ABC, CBS y NBC, la televisión pública PBS y también los canales de 24 horas de noticias como CNN y Fox News. Telemundo y Univision suelen retransmitirlos con interpretación al español y se pueden encontrar en Facebook, YouTube o C-SPAN, un medio que retransmite sin filtro todas las sesiones del Congreso. Las webs de los medios impresos también utilizan la señal en directo. Si se cuenta la audiencia en las múltiples plataformas, los debates siguen teniendo la atención de más de 100 millones de personas en Estados Unidos ( el debate del lunes tuvo una audiencia de 5,9 millones en España)”.

En el texto de Ramírez consta que uno de los estudios más completos sobre el efecto de los debates , publicado en 2020 y actualizado en 2022, es obra de los profesores Caroline Le Pennec , académica de la Universidad de Berkeley y ahora HEC de Montreal, y Vicent Pons , de la Universidad de Harvard, y analiza 62 elecciones en 10 países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Austria, Suiza y Nueva Zelanda) desde 1952 y compara la intención de voto con el voto efectivo con encuestas antes y después de los comicios. Su conclusión es que no han identificado “ningún efecto” específico de los debates televisados y que, en realidad, “la información recibida durante la campaña de otras fuentes como medios, activistas políticos y otros ciudadanos, tiene más impacto”.

Ana Pastor, directora de El Objetivo , fundadora de Newtral y moderadora del debate del lunes junto a Vicente Vallés, ha declarado: “Es cierto que a mí, por ejemplo, el cuerpo me pedía clarificar algunos datos y entrar más. Pero si lo hago, a la segunda vez de 100 me habría convertido yo en el cara a cara de Feijóo o Sánchez. Se habría convertido en una entrevista. Y también hay que decidir en décimas de segundo por qué clarificar unos datos sí y otros no. ¿Los hago con todos? No hay respuesta sencilla”, asegura. Pastor asegura, sin embargo, que los debates “han mejorado” en España y las cadenas ya no tienen que pactar los detalles con los equipos de los candidatos.

Por su parte, Vicente Vallés, con lo guerrero que se muestra en La Razón y en la misma Antena 3, qué calladito estaba el hombre, ahí los tenías a los dos políticos, Vicente, pregunta por nosotros, los que estábamos al otro lado de la pantalla, para eso eres periodista, no te me arrugues con el argumento que esgrime Pastor para no pringarse tampoco. Si todo es tan caótico y tan aburrido es también porque vosotros no hacéis de nosotros.