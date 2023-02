Los planes Actúa, Contigo y alguno más, son la aportación de Diputación de Sevilla para aliviar a los pueblos

En más de una ocasión les he comentado la labor económica que la Diputación de Sevilla realiza en los pueblos de nuestra provincia, es más, creo que algunos municipios sobreviven gracias a estas ayudas que salen del Ayuntamiento de los Ayuntamientos. El Presidente de la institución se pasa la semana viajando para conocer de cerca como funcionan las obras que están en marcha y otras ya terminadas con este tipo de planes. Hace años cuando Mariano Rajoy ocupaba la presidencia del gobierno se hablo mucho de quitar las diputaciones por la cantidad de dinero que costaban y que la labor de estas era mínima. Afortunadamente eso paso a la historia y hoy día , al menos la de Sevilla, cierra el presupuesto anual con superávit y ayudando económicamente a los municipios en momento difíciles y complicados. No sé que pasara cuando llegue el mes de mayo y se celebren las elecciones municipales, el tiempo y las urnas dirán que depara el futuro, pero que la labor de Fernando Rodríguez Villalobos al frente de esta institución ha sido brillante no me queda la menor duda. A mi entender el mejor de todos los que han pasado por la avenida de Menéndez Pelayo y la Plaza del triunfo. Sera muy difícil en el caso de cambiar de mandatario el encontrar una persona tan involucrado en la situación de los pueblos como el . Es el primer presidente que llego’ a la presidencia siendo antes alcalde de un municipio como La Roda de Andalucía. Los demás fueron alcaldes de Sevilla, algunos, pero tras pasar primero por la Diputación. Si les parece vamos con ejemplos de esta semana y de las visitas en la agenda de Villalobos a los pueblos. En Huevar del Aljarafe y en compañía de la alcaldesa del municipio tras la firma en el libro de honor en el Ayuntamiento dijo “’han sido los alcaldes y alcaldesas, conocedores de lo que ocurre en su pueblo y receptores de la demanda de su ciudadanía, los que tenían que decidir el destino de los fondos procedentes de los remanentes positivos que se han generado durante unos años y que, afortunadamente, en la provincia de Sevilla con la suma de los Planes Supera, Contigo y Actúa suponen la cifra de 770 millones de euros. Y de esa cifra, a Huevar del Aljarafe le corresponden unos 2,5 millones de euros”. Otra localidad fue La Puebla de los Infantes, esa visita se ha centrado en las actuaciones más destacadas que se han llevado a cabo en el municipio, como son el punto limpio para la recogida selectiva de residuos y las obras de terminación e instalación del suministro eléctrico en el tanatorio municipal. Para la parte más lúdica también les tengo que destacar la iniciativa estrella desarrollada con un presupuesto superior a los 72.000 € es la playa artificial que se prepara en el embalse del Torán. También de forma simultánea, el Ayuntamiento ha apostado con estos fondos por la terminación del Centro de Interpretación del Aceite, que sumará su atractivo como nuevo valor para la recepción de visitantes. Todo ello sin olvidar la prestación de servicios básicos para la ciudadanía, mediante las inversiones realizadas en el punto limpio y el tanatorio público, con una financiación de 90.000 € y 261.029 € respectivamente. Castilleja de la Cuesta, Constantina y muchos pueblos más, cuentan y contaran con servicios que gracias a la buena gestión económica de la Diputación llega a los mismos.