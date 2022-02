Los pobres ricos de Valdecañas

Si la Justicia española ordenara el derribo de todas las urbanizaciones construidas en lugares donde no se podía edificar por estar protegidos o declarados no urbanizables, nuestro país sería un derribo a vista de pájaro, aunque ya costaría encontrar alguno en nuestros campos. Valdecañas, la urbanización extremeña de El Gordo (Cáceres), es legal porque se construyó con licencia, o sea, con el permiso del Gobierno regional. Lo que llaman la Isla era un lugar protegido, pero un vertedero donde para ver un conejo había que ponerle tres velas a San Pedro Apóstol. Podías ver electrodomésticos abandonados y toda clase de basura, sin calidad alguna de fauna y flora que hubiera que proteger desde el punto de vista ecológico o medioambiental. La Justicia ha dictado que esa urbanización hay que derribarla para dejar el lugar justamente como estaba, con indemnizaciones millonarias a los propietarios, que tendrá que poner la Junta. Dejarlo como estaba quiere decir que deberán arrancar todas las encinas que se sembraron y volver a sembrar eucaliptos. Por lo que conozco y he podido ver a través de internet, la urbanización, que es de ricos y famosos como el cantante Carlos Baute y el hijo de Aznar, es una maravilla y, al parecer, ahora es cuando tiene un valor ecológico porque aumentaron considerablemente la fauna y la flora. Por otra parte la urbanización da trabajo a muchos vecinos de El Gordo, que lo perderían, en el mantenimiento de los chalés, servicio doméstico, vigilancia, seguridad, etc. ¿Qué pasaría con las tiendas y los bares que abrieron en el pueblo cacereño con el nacimiento del complejo residencial de ricos y famosos? Si fue un error dejar que se hiciera Marina Isla de Valdecañas, ordenar su derribo es un error aún más grave, por las consecuencias que el hecho tendrá para el pueblo y toda la zona. Y los millones de euros que va a costar, casi doscientos entre indemnizaciones y la demolición misma. Un triunfo para los ecologistas, sin duda, que una vez desaparecida la urbanización, seguramente dentro de unos cuantos años, porque estas cosas van lentas, tendrán que evitar que el lugar no vuelva a ser un vertedero. Los pobres ricos de Valdecañas, como tienen dinero de sobra se meterán en otra urbanización de lujo, y punto. Lo peor vendrá cuando les derriben sus humildes casas de campo a los pobres que se vieron obligados a construir sin licencia, pero que pagan sus impuestos. Ya se cuidarán los gobernantes, de meterse con los pobres.