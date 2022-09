Los poderes abusivos del Estado

Ahora que hemos visto la movilización forzosa de reservistas por la que Putin ha obligado a 300.000 rusos a incorporarse a filas, es fácil preguntarse: ¿Se imagina que llamaran a su hijo a filas para ir a la guerra? ¿Se imagina que le llamaran a usted y, de pronto, tuviera que dejar de trabajar para ir a matar a personas de otro país? ¿De qué viviría su familia? ¿Cómo seguiría pagando la hipoteca? Lo perdería todo, imagino. Y, además, se desesperaría. Y se desesperaría mucho. Estaría lleno de indignación, le parecería absolutamente injusto. Y cruel. Imagino que le entrarían escalofríos de imaginarse matando a un joven que defiende su país, o a muchos jóvenes. Sabría que con sólo matar a una persona, el resto de su vida sentiría una angustia cercana a la locura.

¿Y cómo se llega a una situación como esta? ¿Cómo se llega a que un ciudadano normal tenga que hacer caso a un ente llamado Estado y tenga que ir a cumplir órdenes de asesinato a extranjeros? ¿Cómo llegamos, en el pasado, a ser obligados a ir a la mili, a perder un año o más de nuestras vidas, dejando todo lo que estuviéramos haciendo o quisiéramos hacer, para ser preparados para asesinar?

Nos hemos acostumbrado a la existencia del Estado hasta el punto de que te escriben diciendo que tienes que pagar tanto al año o pagar por dejarle a tus hijos su herencia o pagar por cada litro de gasolina que consumes o por ir a más de ochenta en un tramo de carretera; o te dicen que por esta calle sólo puedes entrar con tu vehículo en un sentido y no en el otro (hasta la semana anterior sí) o que te tienes que poner mascarilla para subirte a un avión (no mientras comes...) o que necesitas un título específico para hacer y vender churros, y vas y lo haces y pagas y cumples. Y si no pagas o no cumples, te agarran y te meten en la cárcel (que impedir la libertad de un ser humano metiéndolo entre muros no es poca cosa).

El poder abstracto de un ente (que, en realidad, no existe como tal), que tiene la fuerza (simbólica y física) de obligarte a dejar tu casa, trasladarte a otra parte del país (que en Rusia pueden ser miles de kilómetros), obligarte a hacer algo que no quieres como disparar, entrenar tu físico, aprender estrategias y, sobre todo, cumplir órdenes, y, al final, llegar a matar individual o colectivamente, es una auténtica aberración. Y hay que tener cuidado porque poco a poco vamos tolerando obligaciones por parte del llamado Estado y sus entes (cientos de entes intentando que hagamos cosas que a ellos les parecen bien) y puede, como en Rusia, que un día nos obliguen a nosotros o nuestros hijos a matar a gente.

Ya sé que el Estado produce beneficios a la sociedad, de lo que hablo es de que siempre hay que andar con temor ante su poder. Por ejemplo: que tengas un juicio contra la Administración y tarde años; que se castigue a los culpables, pero luego se les indulte; que la sanidad diga que te va a curar pero no lo intente si estadísticamente ve que hay poca posibilidades de cura por tu edad; que te multen; que te obliguen a pagar y a pagar y a pagar; que no te dejen trabajar en una segunda empresa si ya trabajas para la administración; que deprecie tu dinero/ahorros, que te impida sacarlo del banco -corralitos-; que suba los precios de todos sus servicios.

Todavía recuerdo cuando fui llamado con 29 años a realizar la prestación civil sustitutoria del servicio militar. Yo tenía mi piso, pagaba mi alquiler, me mantenía con mi trabajo y, de pronto, querían que lo dejara todo y sin pagarme ni siquiera el bonobús para ir al servicio de la prestación ni cubrirme la manutención ni el alojamiento, que trabajara para ellos todas las mañanas. Era una situación de un absurdo total. Y yo pensé en todos los que estarían sufriendo semejante cosa absurda a la vez y entraba en ebullición.

Yo lo solucioné con la picaresca. Era una “picaresca tolerada”. Los jefes sabían que ni podría cumplir ni era justo que cumpliera y te dejaban caer que no habría vigilancia (gendarmes sin fe). El propio sistema de Prestación Sustitutoria entró en barrena por absurdo. Y el Servicio Militar, igual. No se sostenía más semejante irracionalidad.

Que fuera militar el que quisiera, y que se le pagara. Pero obligarte un año de tu vida...

Los Estados, recordémoslo, tienen una existencia medianamente breve. En el siglo XVIII la gente pertenecía a una religión, pero ni idea de pertenecer a un país o a un Estado. Se “sentían”, como mucho, de un terruño. Pero desde los movimientos nacionalistas de finales del XIX y con la aparición de los medios de comunicación de masas, los gobernantes fueron tomándole el gustillo a “obligar”. Hoy en día obligan demasiado. Ninguna generación ha firmado un contrato de cesión de derechos y es tal la pérdida de fe en el Estado que dejan de votar (como en Italia) y sucede lo que sucede.

Con los poderes del Estado hay que estar siempre en alerta, mantenerlos en equilibrio, ni mucho ni poco. Es un ente que crece sin mesura y un día... puede mandarte a matar.