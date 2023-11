Los premios, correa de transmisión de intereses

Hay quien valora el curriculum de alguien por los premios o al menos se les otorga mucho más valor del que tienen. No es cierto, los premios en la actualidad cada vez tienen menos consistencia. Primero porque hay muchos. Segundo porque se pueden contar con los dedos de una mano los que son realmente rigurosos, “ciegos”, objetivos. Tercero porque se otorgan entre grupos de personas de la misma cuerda, y eso les quita todo valor posible.

Cuando veo -un momento- la escenificación del Premio Planeta de Novela que cuenta incluso con la bendición de la Casa Real no sé si reírme o llorar por todas esas personas que han enviado su novela con la esperanza de que suene la flauta o con eso de que “el no ya lo tengo”. Hace bastantes años que sabemos de qué va aquello y no por simples chismorreos. El escritor Juan Marsé que lo ganó en 1978 con La muchacha de las bragas de oro dimitió en 2005 como miembro del jurado por la subterránea calidad de las obras presentadas y repudió la mecánica del concurso. Desde entonces se sabe que aquello es ante todo una puesta en escena.

Luego está la presión derivada de la ideología de género femenino que se une al hecho de que el género literario novela es leído más por mujeres que por hombres. Si desde arriba han decidido que el premio tal o cual lo gane una mujer en una edición concreta de inmediato quedan al margen los varones y sin saberlo se ilusionan con la lotería de que puedan ser agraciados cuando el pescado está vendido desde meses antes o incluso desde la edición anterior. En el campo de la novela, sabidos son los casos en los que los autores se han hecho pasar por mujeres para obtener premios o para simplemente poder publicar una obra. Mujeres a ser posible jóvenes y atractivas.

A su vez, los premiados es mejor que ya sean conocidos, mediáticos, para que la finalidad mercantil del galardón se consiga mejor y, supuestamente, gane en prestigio. O bien que el triunfador esté “empujado” por un finalista de renombre que acceda a serlo y pacte con los organizadores resultar finalista a cambio de tales o cuales favores.

Los premios suelen ser endogámicos. Logran que las dos Españas se observen en sus concesiones. De esta manera, la derecha se los da a los suyos o a los de su cuerda -bien relacionados- y la izquierda hace lo propio. De esta manera resultan premios sectarios, endogámicos, que los galardonados pasean entre los “corrillos” de su “tribu” correspondiente. Desde los tiempos de la unión Jesús de Polanco-Felipe González se estableció en España un “pesebre” -así le llamaban- donde “comían” y “bebían” creadores y pensadores acaso brillantes que siempre escribían y hablaban en la misma dirección sustancial. Y siguen en ello, si bien algunos han cambiado de pesebre y no les va mal. A veces, Roma paga traidores.

El Grupo Prisa con sus tentáculos se encargaba de encumbrarlos, dejando de lado a creadores comprometidos con la democracia, que lucharon desde la clandestinidad por ella. El PSOE-PRISA prefirió elegir desde la nada o casi desde la nada a los nuevos talentos para así asegurarse su docilidad porque si un lobby te apoya has de pagar un precio por ello. Por ejemplo, las campañas de la ceja en tiempos de Rodríguez Zapatero.

Por su parte, la derecha otorga sus galardones a los suyos. En el campo académico, los profesores adictos a unos o a otros están estratégicamente situados y no digamos en el del periodismo que es más descarado aún. La guerra cultural la ha ganado la izquierda socialdemócrata desde hace tiempo, una socialdemocracia que se ha dejado contagiar por elementos a su izquierda. En el PP sólo he visto llamar mucho la atención sobre esta cuestión a mi amada Cayetana Álvarez de Toledo y bastante menos a Ayuso. De todas formas, da igual si a lo que se refieren es a un mundo bicultural donde sale uno de Málaga para meterse en Malagón.

Sin embargo, Cayetana ha hecho lo que tiene que hacer alguien que no depende de pesebre alguno: editar un libro escribiendo a favor o en contra de quien creyera conveniente, aunque fuera de su partido, no ha hecho como Macarena Olona que, en su delirio, escribe a posteriori, desde el exilio político interior. Eso sí, Cayetana se ha debido atener a las consecuencias, la libertad de expresión verdadera conlleva silencio, críticas severas o marginación, las purgas no son monopolio del comunismo.

Esta dinámica no es tan extraña si nos fijamos en el exterior. Cuando poco después de inaugurar nuestra democracia le concedieron el Nobel a Vicente Aleixandre hubo quien se preguntó si aquello era un galardón literario o político. Y no digamos con los premios Nobel de la Paz a verdaderos señores de la guerra o distinguir a Bob Dylan con el de Literatura que ni él quería ir a recogerlo. En aquella ocasión escuché a alguien decir que si se trataba de dárselo a un cantautor con letras de supuesta calidad y tenía que ser de habla inglesa ahí estaba, mucho mejor que Dylan, Leonard Cohen. Y le respondieron: “Sí, pero es que Dylan es estadounidense y Cohen canadiense”.

Un asco, pero un asco divertido en esta comedia humana. Yo tengo cinco o seis premios y si me dieran otro iría a recogerlo, sin creerme por eso nada del otro mundo. Los verdaderos premios son los que se otorgan desde la plena libertad al trabajo investigador o creador de toda una vida sin mirarle el carné de identidad a nadie. De todas formas, en mi caso, recibo un premio todos los años. ¿Saben cuál es? Encontrarse con un alumno o alumna que te dice: “Tu asignatura me cambió la forma de ver la vida, me encantó, y te lo digo ahora que no tengo que hacerte la pelota”. Incluso quien me confiese con argumentos sólidos que no le gustó, eso es otro premio también.