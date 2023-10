Los Premios de la Cátedra de Jerez

Se han dado a conocer los Premios Nacionales de la Cátedra de Flamencología de Jerez, que se han recuperado con el periodista jerezano Fran Pereira. La Cátedra de Jerez se fundó en 1958 años y con Juan de la Plata en la dirección alcanzó las más altas cotas de popularidad y prestigio. Hizo una labor impagable. Es buena noticia que esta importante institución jerezana siga existiendo y que se hayan recuperado estos premios. El citado director me contaba hace unos días lo que le ha costado poder recuperar las distinciones, pero lo que no entiendo es que no se haya premiado a ningún medio de comunicación y que el Premio a la Difusión del Flamenco se lo hayan dado al Círculo Flamenco de Madrid, por muy buena labor que vengan haciendo. Personalmente no entiendo que la Cátedra no haya reconocido aún el trabajo del profesional jerezano José María Castaño, director durante muchos años de Los Caminos del Cante y autor del mejor libro hasta ahora del cante en Jerez, De Jerez y sus cantes (Alfaguara, 2007), entre otras aportaciones.

No quiero pensar que sea algo personal contra el querido compañero, que tan buena labor lleva a cabo ahora en ExpoFlamenco, pero lo parece. Podría decir lo mismo de otro compañero jerezano, el joven periodista Juan Garrido, también del citado portal que me enorgullece dirigir desde hace años. Sus entrevistas audiovisuales en este medio, algo más de un centenar, son seguidas en el mundo entero, pero no merecen atención en Jerez o en la Cátedra, que esta vez se ha olvidado de la impagable labor de los medios especializados. Extraño, siendo periodista quien está ahora al frente de la institución. La gala de entrega será el próximo 4 de noviembre en Jerez. Solo nos queda felicitar a los galardonados y desear que la nueva etapa de la Cátedra sea tan brillante y tan larga como la de Juan de la Plata. Jerez de la Frontera y el flamenco en general siguen necesitándola, luego es fundamental que haya apoyos por parte del Ayuntamiento y otras instituciones públicas jerezanas, así como del resto de las de Cádiz en general.