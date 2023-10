¿Los que levantaron España no se deprimían?

Los que levantaron España fueron la generación de mis padres, sobre todo la de mis padres, y la de mis abuelos. La de mis abuelos quiso levantarla a garrotazos unos con otros. Ganaron unos, crearon la clase media, el desarrollismo, el turismo, todo bajo la capa protectora y aislante de una dictadura fascista que tiñó a España de blanco y negro. Ahí, en esa España, que por entonces se llamaba todavía España, laboró la generación de mis padres. Ellos no pegaron tiros ni mataron a nadie, vivieron la guerra civil con 10 o 12 años y hasta los 15 o 16 años en que terminó. Luego la posguerra, los años del hambre, como los llamaban. Mis padres me lo contaron, ellos trabajaron mucho para que yo llegara a ser quien soy. Creo que si levantaran la cabeza me reñirían un poco, me dirían “niño por qué te señalas”, cuando escribo determinadas cosas. Ellos vivieron en la España del silencio y del miedo, qué pena que ahora haya regresado esa España con otro traje: el de la democracia. También estarían satisfechos viendo que su hijo se las ha apañado en la vida y a su trabajo acude y con su dinero paga (sobre todo a Hacienda).

La actualidad ofrece una panorámica de personas deprimidas, ansiosas, angustiadas, que se dan de baja en el trabajo demasiado. Una panorámica con unos jóvenes suicidándose y otros con ideas de suicidio y sin horizontes que les despierten ilusiones. La generación de mis padres hizo su papel. La generación de mis padres agarró las maletas cuando no había más remedio y se fue a Suiza, Alemania, Euskadi, Cataluña, a la que llamábamos la novena provincia andaluza. Les dieron trabajo a los andaluces allí. Y los andaluces respondieron porque qué buen vasallo hay cuando hay buen señor. Bueno, aguantaron un considerable grado de xenofobia en Cataluña, pero la quisieron a pesar de todo y los catalanes quisieron a los andaluces como los quisieron los alemanes. La generación de mis padres emigró con un trabajo a la vista, no era esa migración actual ajena a nuestra cultura que se aprovecha de la debilidad y el buenismo de unos políticos egoístas, listos, aparentemente filántropos.

Los emigrantes de la generación de mis padres tiraban para delante y no pedían limosna sino que se colocaban como hacen los inmigrantes legales y honrados que llegan a España; ganaban dinero que enviaban a sus familiares, no eran delincuentes ni maltratadores, contribuían a levantar dos países: el que los acogía y el otro llamado España, del que procedían. Luego, los que podían, regresaban a España, a morir si les era posible en los pueblos de los que habían partido. Con el dinero que habían ganado con todo el sudor de sus frentes, adaptándose al idioma y a las costumbres de otros lugares, a veces compraban una casita en su lugar de nacimiento. O la misma en la que vinieron al mundo. De todas formas, las vidas de los miembros más desfavorecidos de la generación de mis padres -fueron muchos los desfavorecidos- quedaron rotas para siempre.

La generación de mis abuelos dio la vida por España en el campo de batalla, cada quien por la España en la que creía. Incluso por la España en la que ni creían, simplemente les tocó ir a la guerra y punto. Pero ahí quedaron sus vidas. La generación migrante de mis padres dio la vida por su patria -que aún se llamaba España- y por mí y mi generación. Y los que se quedaron en la Piel de Toro tenían como finalidad esencial trabajar y ahorrar, con una cervecita y una excursión de cuando en vez.

¿Aquella gente no se deprimía nunca? ¿No faltaba al trabajo por estrés? ¿Podían permitirse el lujo de deprimirse o estresarse? ¿Qué tenía aquella gente en el alma? ¿Era de otra naturaleza?, ¿de otro planeta? ¿Qué hemos hecho con su memoria, con sus enseñanzas? ¿Por qué nos deprimimos ahora tanto, ahora que procedemos de la que llamaban mejor etapa de la historia reciente de España? ¿Quién ha enterrado la memoria histórica? No la estamos desenterrando sino enterrando. ¿Entre todos la hemos matado y ella solita se está muriendo? ¿Qué España sustituirá a la España que levantó la generación de mis padres? Espero que sea mejor que la actual que ya ni sé cómo llamarla.