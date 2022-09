Los reyes en la Bienal

La importancia que le han dado en algunos medios, y los modernos aficionados, que los reyes de España hayan estado en la Bienal de Flamenco, que es, a pesar de en las manos que está, el mejor festival flamenco del mundo, el más largo y el de más presupuesto. Los reyes españoles han sido siempre flamencos, al menos desde Alfonso XII, que era admirador del cantaor malagueño Juan Breva, al que invitaba a palacio para que le cantara y le pagaba con monedas y alfileres de oro. Algunas noches se escapaba para escucharlo en el Café de la Bolsa, donde triunfó empezando la década de los ochenta del siglo XIX. Era lo que llamamos un aficionado, que además chanelaba lo suyo.

Lo de que un rey español vaya a la ópera, el teatro, la zarzuela o los toros es algo normal y bien visto. Sin embargo, cuando va a un espectáculo de flamenco, en la Bienal o en cualquier teatro de la capital de España, siempre se asombran los catetos acomplejados. No tendría que ser así, porque el flamenco es la gran música clásica española y lo tendríamos que ver ya como algo normal y no como algo extraordinario. Hace casi un siglo la Niña de los Peines, Escacena y Montoya actuaron ante los reyes de Italia en Madrid. O sea, que cuando venían monarcas europeos a España, la Casa Real los agasajaba con flamenco porque era lo que les pedían. Y lo que gustaba en toda Europa.

Otras veces les pedían joteros o rapsodas, pero lo normal era que quisieran flamenco, una música que ya era conocida en Europa desde mediados del XIX, cuando las célebres boleras sevillanas Petra Cámara y Manuela Perea, olvidadas en su tierra, salvaron al teatro de la ruina. Un importante empresario de un teatro de Luxemburgo vino a Madrid en 1850 para llevarse al Planeta y María Borrico a dar conciertos, aunque al final no pudo. Alfonso XIII admiró a Chacón y Pastora Pavón y al rey Juan Carlos le gustaba recibir los discos del Perro de Paterna, sobre todo en Navidad. Pues vienen los reyes españoles a la Bienal para entregarle el Giraldillo Internacional a La Yerbabuena y en algunos medios parecía que había bajado Dios a bailar por bulerías cantadas por El Zambo.

En pleno siglo XXI, con el flamenco conocido ya en todo el mundo gracias a Dolores la Parrala, Juana la Macarrona, Paco el de Lucena, Enriqueta la Macho, El Mochuelo, Antonio el de Bilbao y otros artistas, todos del XIX. No hace falta acudir a Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o Antonio Gades, que eso es de hace tres día. ¿Cuándo vamos a aceptar que el flamenco es la gran música española por muy maltratada que sea en nuestro propio país, sobre todo en los grandes medios de comunicación, la radio, donde nos torturan a todas horas con música anglosajona o caribeña? No seamos tan catetos, que ya no pega. Y dejemos ya los complejos culturales a un lado, que va tocando.