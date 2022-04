Los romanos del Sábado Santo

La guardia romana ante el cuerpo sin vida del Cristo del Santo Entierro me sigue atrayendo. Y el cambio de guardia mucho más. Aquel lugar de penumbra de la iglesia de San Gregorio era muy adecuado para una representación cuyo único sonido eran los golpes en el suelo de la lanza del centurión o del optio de la guardia en el relevo de unos legionarios por otros. La vestimenta romana del Santo Entierro es muy fiel a la real que usaron las huestes del imperio de aquellos tiempos en los que se sembró la cultura que hoy tenemos, una cultura que contiene además aportaciones etruscas, egipcias y griegas, entre otras heredadas por Roma, algunas de cuyas manifestaciones coinciden en gran medida con el contenido de la Semana Santa.

Los fusiles y los cetmes boca abajo que aún observo siguen siendo una señal de luto y respeto por el reo ejecutado que todavía no ha vuelto a la vida. En tiempos de Franco, desde que el cautivo moría hasta que resucitaba, las emisoras de radio, sobre todo la radio oficial, emitían sólo música clásica. Visto entonces, desde mi niñez, adolescencia y juventud, aquello era muy pesado y se recibía con satisfacción la llegada del domingo. No hacía falta tanto recato en la España de aquellas calendas puesto que se trataba de una España callada, en blanco y negro, tiempo de silencio. Ahora me parece que no nos vendrían mal tres días de notas sacras para sosegarnos, aunque sea un poco, a ver si a partir del Domingo de Resurrección decimos y hacemos menos tonterías.

Me temo que eso en la actualidad es imposible, ni colocándonos a cada uno a un romano pegado a nuestro costado, lanza en ristre, lo lograríamos. En plena Semana Santa han seguido proliferando las simplicidades en la vida política y a partir de mañana domingo, visto el Señor de la Resurrección, que en mis tiempos a no pocos cofrades les sobraba y sin embargo ha logrado luz propia, proseguirá el Celtiberia Show y el mundo continuará como ahora y siempre: sangre, sudor y lágrimas que disimularemos con unas sevillanas en Feria y con otras en el Rocío. Yo creo que el sevillano y el andaluz son unos fingidores de la alegría, no son alegres en el fondo. La Semana Santa, Semana Grande de Pasión, es más auténtica que la Feria. Aún resuena en mis oídos la frase Andalucía, “la tierra más rica del mundo con los hombres más tristes del mundo”, como dijeron los andalucistas de Antequera en el siglo XIX y los de la Asamblea de Ronda a finales del segundo decenio del siglo XX.

El Sábado Santo es el colofón que aporta la Soledad de San Lorenzo, la otra Soledad de Sevilla junto a la de San Buenaventura. La Cruz y el Lienzo Blanco que descansa sobre los brazos del madero es toda la compañía de la Madre. En la Soledad de San Lorenzo hacían estación de penitencia mis amigos los hermanos Gallardo, Miguel Ortiz y los hermanos Domínguez, Julio y Manolo. Los primeros me metieron en esto del periodismo porque una parte de su casa sevillana del barrio de San Lorenzo era una auténtica redacción desde la que se atendían a varios medios. José Joaquín Gallardo, abogado de pro, me pasó la corresponsalía de Mundo Diario, de Barcelona. Y me quedé en este campo fascinante e imprescindible del periodismo, que te hace vivir la Historia en primera fila y conocer las grandezas y las miserias humanas en primer plano. En compañía de nuestros amigos Joaquín Guzmán Cuevas, que en paz descanse, que llegó a ser catedrático en la Facultad de Económicas, de Fernando Díaz del Olmo, catedrático de Geografía en la Universidad de Sevilla, y de Manuel Henares, fundamos siendo unos micos Revista 15, un periódico quincenal, como su nombre indica, en el que escribimos sobre las gracias y desgracias de Sevilla. En aquellos tiempos lo mismo ejercíamos el periodismo que nos íbamos a la Feria con guitarra y todo a cantar sevillanas por las casetas de amigos. Guzmán Cuevas era el guitarrero, rasgueaba por sevillanas que daba gusto verlo y oírlo.

Con los Domínguez y con Miguel Ortiz fundé un par de grupos de pop-rock. Fue sin duda la época más feliz de mi vida. Con tres guitarras españolas, unos bongos, una flauta y unas maracas más una melódica y una armónica, componíamos desde los 11 o 12 años canciones. Tres o cuatro actuaciones públicas logramos. Me pareció muy corto aquello, aún me dan ganas de proseguir, ahora que todos estamos dispersos y somos abuelos, por obra y gracia del tiempo.

Se tira del hilo del Sábado Santo y llegamos a una batallita más de la vida de uno, acompañando a los romanos bien serios y vestidos como mandaba el Senado y los emperadores en tiempos pretéritos. Los viejos y previejos no tenemos arreglo. Empezamos a sentir como la Virgen de la Soledad en eso, en cuestiones de soledad. Y damos caña viviendo de nuevo a través de los recuerdos. A veces completamos esa nostalgia vivificante sentados ante la televisión, revisando lo de siempre en esta época: que si Los Diez Mandamientos, que si Rey de reyes, que si La túnica Sagrada, que si Ben-Hur, que si La Historia más gran de jamás contada... Ocultaban el rostro de Jesús en bastantes de aquellas cintas, hasta que por fin nos lo enseñaron. Y era un hombre, ligero de equipaje. Nada más y nada menos.