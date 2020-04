Los sitios de citas me ahogan, Cayetana

Me deben ver muy desesperado porque mientras brujuleo por Internet me van apareciendo sitios de citas para mayores de 40 años por todas partes. El anzuelo es una señora estupenda que ni siquiera debe existir: “¿Estás confinado? Aquí tienes los mejores sitios de citas”. Y una moza de mareo en el anuncio para que me den malos pensamientos y peque.

Todo esto me recuerda a Woody Allen en la película El dormilón. Les refresco la memoria, aunque yo tengo poca, no se fíen mucho: Woody llevaba hibernado una pila de años y lo despiertan los científicos y comenzaron a enseñarle cosas de sus tiempos que eran los años 60 y 70 del siglo XX y cuando le mostraron chicas del Play Boy y de otras revistas dijo, así, como si tal cosa: “Sí, eso era de mis tiempos, pero esas chicas no existían, eran trucos”.

Hombre, haberlas, haylas, pero la belleza también está en el interior y además luego piden dinero para escribirte con alguna señora o señorita con vistas a que cuando acabe el bombardeo del virus nos podamos echar ambos una visual en persona, antes de que el virus regrese en otoño y tengamos que volver a casa, si es que sobrevivimos a ésta.

¿Y si surgiera el amor? A menos que me arrejuntara o me casara con la nueva inquilina emocional –si ella quiere aguantar a un sujeto como yo, claro- en lugar de tener un problema tendría dos. Ahora tengo el problema de que estoy relativamente gozoso con mi soledad, luego, a éste tendría que añadirle la adicción del enamoramiento.

Sin embargo, tanto rollo con que no nos dejan salir a la calle, que si el Estado de Alarma atenta contra la libertad individual, todo para meterse con Sánchez porque los que critican en demasía, si se tratara del PP probablemente no dirían nada. No, no, están ustedes equivocados, para los raros, raros, como es mi caso, la libertad es esto, no ver a nadie, escuchar música, estudiar, no echarles cuenta a las redes sociales, pero menuda manía ha cogido la gente con las redes, oigan, ustedes, ¿cuándo leen textos de provecho, quiero decir, para comprender la evolución de la especie a la que pertenecen? Las redes enredan y crean adicción que sumar al wasap y a la TV, Internet es la libertad y la esclavitud y me parece que la mayoría elige lo segundo.

De todas maneras, mira, para los ratos de cansancio y de subidas hormonales no está mal el negocio de las citas, lo que pasa es que yo tengo a mi Aldonza particular que no me echa ni puto caso. Se trata de Cayetana Álvarez de Toledo, esa mujer firme que desespera a derecha e izquierda sin despeinarse. Cayetana es mi Dulcinea, mi Beatriz dantesca, mi Casta becqueriana, mi Guiomar machadiana, mi Lou Andreas Salomé nietzscheana... Llama o escríbeme ya, Cayetana, gratis, mira que, también como Woody Allen, soy un reaccionario, pero de la izquierda, y podemos entendernos.

Te veo más delgada, tú necesitas no estar tan sola con tu soledad, me gustas porque nunca te callas y por tanto no estás como ausente y porque te muestras altiva y eso mosquea mucho a la gente, hoy se lleva el mimimimi, el compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras y el lloriqueo que se trae Sánchez en TV: “Mamá, te juro que he hecho todo lo que pude por evitar la pandemia, te lo juro, de verdad, buaaaaa”. Anda, Cayetana, ven, no me dejes caer en la tentación de apuntarme a un sitio de citas de esos. Eres la chica más bonita del baile, la plus belle pour aller danser.