Los SMS de Manolo Rodríguez

Aunque lo conocí y traté desde varias décadas atrás a través de un viejo cofrade, e incluso coincidimos en alguna responsabilidad a finales del pasado siglo, establecí una singular sintonía personal con él, curiosamente, a raíz de dos SMS que me envió, en un tiempo en que aún no proliferaba washapp. A pesar de la diferencia generacional, aquello consolidó una cercanía espiritual y de confluencia en razonamientos y visiones cofrades que me expuso con determinación en varias conversaciones a corazón abierto que evoco hoy con admiración agradecida.

Pocos meses después, el Lunes Santo de 2012 apareció lluvioso y hubo que suspender la estación de penitencia. Era el primer año de una junta de gobierno joven e ilusionada. La esmerada celebración litúrgica en el templo ayudó a que volviéramos a casa con la satisfacción del deber cumplido a pesar de no haberse levantado el paso. Y por la noche tenía otro cariñoso SMS de Manolo Rodríguez ponderando la decisión tomada y valorando la difícil responsabilidad de los dirigentes cofradieros en esas situaciones. Tanto me llegó, que uno de los días de Semana Santa compartimos una copa para corresponderle de alguna forma por aquellas palabras. De aquel rato recuerdo su concisa y certera definición sobre lo que es una estación de penitencia. De lo que suponer poner una hermandad en la calle, del mimo y cariño con que preparar todos los detalles, gran amante y conocedor como era de los preciosos juegos de insignias, de los cuidados cortejos de acólitos, del armonioso caminar de los tramos de nazarenos, de la música, si la hay, siempre adecuada. Del estilo que hay que tener cuando estamos a la vista de todos y del regusto espiritual que supone, a la entrada de la cofradía, saber que las cosas se han hecho con sentido, con gusto, como continuadores de algo no particular sino colectivo, que viene de atrás y hay que proyectar hacia el futuro. Siempre, me insistía mucho, “hacer las cosas bien”. Lo que traducido del lenguaje cofrade clásico, apuntaba hacia no aventurar innovando a la ligera ni sobreactuar ocultando la mesura. Y no olvidar nunca los responsables lo que se va realizando por las calles de Sevilla.

En el triste momento de su muerte la hermandad resaltaba el “cariño desmedido hacia tu Virgen de la Soledad, el corazón henchido de amor hacia tu hermandad, la experiencia, la sapiencia, tus enseñanzas, el trabajo incansable, el no dudar nunca en decir que sí a tu hermandad, el comentario justo y la opinión precisa”. Todo ello lo conocí bien y experimenté junto con su amistad por medio de dos mensajes que me llegaron por sorpresa y sembraron algún fruto fuera de los límites de San Lorenzo. Descanse en paz a los pies de su Virgen, tras la reja siempre encendida, a la que tanto amó y sirvió.