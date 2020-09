Las personas que son ellas mismas, los versos sueltos que las llaman, son elementos que inquietan a todo poder y a cualquier organización porque proyectan amenazas sobre la conservación de los órdenes de todo tipo, grandes y pequeños. Los versos sueltos despiertan el temor también entre las masas o los grupos porque les colocan un listón alto al que nadie desea llegar.

Los versos sueltos no se dejan guiar por aquello de “¿dónde va Vicente?, donde va la gente”; ni por lo primero que ven, oyen o les dicen. ¿Qué hacer con este personal suelto? Quitarlo de en medio. El protagonista de La Caverna de Platón fue un verso suelto y terminó represaliado por sus propios compañeros de habitáculo cuando les dijo que vivían en la mentira, en las sombras. Eva fue un verso suelto cuando le ofreció a Adán la manzana del árbol del conocimiento y por ello pagó cara su desobediencia; en mis clases veo versos sueltos, son los mejores alumnos, los auténticos universitarios que se preguntan muchas cosas y en su pugna interna por hallar respuestas sufren y gozan, pero están viviendo a fondo, no sobreviviendo, huyendo de sí mismos. A veces les digo que no hagan caso de la masa, esa que, si no van a botellonas o a fiestas similares, los miran mal, no, lo que deben hacer los versos sueltos es unirse entre ellos porque una minoría bien unida y organizada tiene más poder que una mayoría que hace lo que le dicen y se junta en manada borreguil.

Al mundo lo conduce una minoría que engaña a una mayoría desunida y lo hace con tanta pericia que logra que la mayoría actúe contra sí misma, es maravilloso, la alternativa no es ayudar a la mayoría sino sumarse a la minoría hegemónica o formar otra minoría hegemónica y dejarse de cuentos solidarios, tan falsos como la falsa moneda. Ayuda de verdad a la mayoría y te pasará como al protagonista de La Caverna.

En periodismo, un verso suelto es una fuente a la que llamamos técnica, es decir, aquella persona que es especialista en algún campo del saber y sólo atiende a pruebas, hechos, y desde ellos extrae conclusiones. No es de derechas ni de izquierdas, distingue las emociones de la razón o lo intenta, aunque sea algo muy difícil de lograr. Para llevar a cabo todo eso es necesario que su aspecto laboral esté resuelto de por vida, no tener que rendirle cuentas políticas a nadie y ser valeroso.

Los expertos que exigen ya por dos veces desde la revista The Lancet una auditoría sobre la gestión de la pandemia pero desean que la desarrollen versos sueltos son a su vez versos sueltos ahora mismo. El doctor Emilio Bouza que ha dimitido como portavoz del Grupo Covid-19 de la Comunidad de Madrid, apenas dos días después de ser designado para el puesto, es un verso suelto. Ha argumentado que de cachondeos políticos de niños irresponsables nada de nada, que él está ahí para ejercer su profesión y no para aguantar payasadas. Y se ha ido. ¿Se explican ustedes ahora por qué España se ha llenado de mediocres en todas las escalas de la gestión pública y por desgracia en buena parte del sector privado cuando nos tropezamos con malos empresarios? Sencillamente porque aquí la mentalidad caudillista y cortijera no ha desaparecido del todo y se rechaza a los que más saben. A partir de ahí el resultado es un país atrasado que lleva una considerable desventaja para entrar en el mundo del siglo XXI a nivel oficial porque gracias a los versos sueltos y a su labor incansable seguimos siendo algo en el mundo que es muy grande y, por fortuna, no se llama solamente España.