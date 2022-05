Los violadores de Burjassot son menores y los únicos culpables

Es evidente que algo está fallando para que los menores lleguen a cometer delitos de una magnitud tremenda. La violación grupal que se ha producido en Burjassot es el último ejemplo de ello. Hay, en el momento de escribir estas líneas, cinco detenidos, todos ellos menores de entre 14 y 17 años. De momento poco más se sabe. Dos niñas de 12 y 13 años violadas y cinco menores detenidos.

Existe un problema de fondo muy considerable en la sociedad actual. Los valores se han evaporado, lo que antes era esencial (lealtad, amistad, respeto, empatía o esfuerzo, por ejemplo) se ha sustituido por el vacío que genera el culto por el cuerpo, la pornografía o la ignorancia como algo de lo que poder presumir (son ejemplos, también). Todo lo que antes se aprendía y experimentaba en la familia, con los amigos o en el trabajo, se ha cambiado por la enorme falacia que disponen las redes sociales o un sexo construido desde el cine porno. Un dato: el video porno más visto de internet es el de una violación en grupo. Cada uno que piense lo que quiera.

A todo esto hay que añadir que los padres nos vemos superados por la técnica y el control que ejercemos sobre nuestros hijos es insuficiente. Siempre van un paso por delante de nosotros los jóvenes que conviven con la tecnología de forma natural; pero además, todo se complica con la dichosa ley del menor, una ley muy necesaria, pero que muestra ciertas debilidades que se convierten en problemas de difícil solución.

Una chica de 16 años ya es madura como decidir abortar sin que los padres tengan nada que decir. Bastante discutible, tanto como que un menor de edad (en esta caso de entre 14 a 17 años) no tenga que cumplir una pena considerable por violar a dos niñas. Los menores (los malos) saben que no les va a pasar gran cosa (o no les va a pasar nada de nada dependiendo de la edad) y los menores delincuentes campan a sus anchas. Eso rechina y no estaría mal dar una vuelta al asunto.

En cualquier caso, la sociedad actual se desmorona y no queremos asumirlo; si no somos capaces de parar algunas cosas estamos condenados. Que los jóvenes sean capaces de cometer estas atrocidades es un fracaso de todos. Pero no quiero que parezca que cargo las culpas sobre todo menos sobre los propios violadores porque son ellos los únicos bestias, los delincuentes, los monstruos. Son producto de un desastre colectivo aunque a su lado tenemos a millones de ellos que no se dedican a destrozar la vida de otros. Son los únicos culpables. Sea como sea, debemos dar una vuelta a la Ley del Menor y a lo que estamos haciendo mal y omitiendo para parar esta atrocidad.