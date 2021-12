Los zapatos de tacón de Lidl y el ejército de clones

Pues a mí me gustan; aunque sea un lanzamiento ficticio (de momento) me gustan los zapatos de colorines. Los señores de Lidl no es la primera vez que aprovechan el Día de los Santos Inocentes para hacer pruebas con productos que son extraños y terminan siendo un verdadero triunfo. Las zapatillas deportivas tricolores que pusieron en circulación hace unos meses fueron un exitazo de ventas. Tal vez en Lidl hayan encontrado una fórmula para hacer un estudio de mercado fiable y barato en redes sociales puesto que las reacciones de los usuarios de Twitter y Facebook fueron numerosas y positivas.