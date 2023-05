Luca triunfa en Masterchef con otro puré de calabaza

Luca; el histriónico, ridículo y prescindible concursante de la edición de Masterchef que está en marcha; comienza a ser una molestia en cada programa. Ni cocina, ni dice cosas interesantes, ni es gracioso, ni aporta nada de nada. Es raro el día que no demuestra una incultura superlativa. De la culinaria y de la que no lo es. Yo diría que es una guía andante de lo que no se puede hacer si quieres convivir con otras personas. Insufrible.

Pero lo peor no es llevar al programa a un joven que se dedica a crear contenidos para Tik Tok y que parece el tonto del pueblo con un artefacto brillante en la mano, cegado por la luz de una pantalla; no, lo peor no es eso porque lo más inexplicable es que un jurado que quiere parecer profesional, justo, coherente y honesto, trata a este adefesio de la cocina como si supiera cascar un huevo. Resulta injusto que otros participantes que aman la cocina, que quieren llegan lejos frente a los fogones, que saben lo que dicen si hablan de cocinar, tengan que pelear (en situación de clara desigualdad) con un ignorante. Dan ganas de desconectar el televisor.

Un puré de calabazas es suficiente para que Luca pase de ronda. Mientras, el nivel de exigencia con otros es abrumador. Recuerdo a un participante de otra edición que hizo una chapuza culinaria que llamó ‘León con gambas’ (algo así). Pues a ese pobre muchacho casi lo crucifican. A Luca no, a Luca le hacen carantoñas y le animan a continuar. Dicen que Luca es el hijo de alguien que tiene importancia en el programa. Yo no lo sé aunque no me extrañaría porque de otro modo no encuentro explicación para que este mequetrefe de la cocina siga concursando.