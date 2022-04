Luis Medina es un golfo y los que le justifican unos bobos

Luis Medina, el hijo del Duque de Feria y Naty Abascal, es un golfo. Puede que eso de cobrar un millón de euros de comisión sea legal; es posible que, en el futuro, no pague un solo euro por ello y ni un solo día en la cárcel; pero es un golfo con papeles. Y un desalmado ruin. Dice estar tranquilo porque sabe que no le va a suceder nada y porque, seguramente, piense que es el más listo de la clase y que el resto debería despabilarse. ‘Un escándalo más y a navegar con el barquito que he comprado a costa de estos lilas que tengo alrededor’ debe pensar este sivergüenza. La gracia es que, además de ser un golfo, es tonto de remate y no lo sabe. Ya se conocía de él que no tenía ni oficio ni beneficio aunque ahora sabemos que es tonto de remate además de ser un caradura recalcitrante. El otro sujeto que ha intervenido en las operaciones deshonrosas de compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid se llevó una tajada mucho más suculenta que él y se lo ocultó. Entre golfos anda el juego y siempre pierde el adinerado que cree que todo lo sabe y que está por el encima del bien y del mal. No se me ocurre nada peor que creer ser megachupilisto siendo más tonto que pichote. Para rematar la faena y demostrar que no se puede ser más tonto, Luis Medina ha dejado unas declaraciones estupendas que se pueden resumir con este titular: «La Fiscalía, ya sabes, son todos de izquierdas». Debería saber que esto es una losa que se ha colocado encima él solito.

Mientras en el mundo entero morían millones de personas una banda de delincuentes se ha enriquecido gracias a ello. En España tenemos la versión más cañí y conocemos que algunos de los familiares y amigos de los políticos se han puesto las botas. Si alguien está dispuesto a defender semejante escándalo es su problema. Da igual si es el primo del alcalde de Madrid o el hermano de Díaz Ayuso porque justificar algo así es tan indecente como cometer el atropello; la diferencia es que unos se llevan a casa una pasta y otros no. Sí, ya hay que ser idiota para justificar esto cuando el dinero es de todos los españoles. Muy idiota.

Desde que conozco la noticia y he escuchado las declaraciones de unos y otros, me hago una pregunta: ¿Si llamas al ayuntamiento de Madrid te conceden un contrato millonario, así, como quien no quiere la cosa? Me parece un chollo. Nunca lo he hecho, pero voy a probar. Igual puedo venderles unas plantas de marihuana defectuosas para que luzcan en el parque del Retiro como si fueran geranios o tulipanes (allí nadie parece enterarse de nada). Elevo el coste de cada planta en un 150 por cien y sumo una comisión de tres o cuatro milloncejos. No parece mala idea.

Lo que se empieza a descubrir sobre lo que sucedió en plena pandemia es una vergüenza. Queda lo peor, ya lo verán. Y si seguimos defendiendo o justificando estas cosas estaremos demostrando una falta de inteligencia extraordinaria. Lamento mucho decir esto, pero creo que tenemos lo que nos merecemos.