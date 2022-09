Luto por una reina para hacer el ridículo

Con todo mi respeto por la muerte de la reina de Inglaterra -que tengo para cualquier persona que pierda la vida y no creo que nadie ponga en duda- pregunto: ¿alguien se imagina a los londinenses de luto oficial cuando se muera alguno de nuestros reyes? La elegancia también se consigue no pasándose de frenada, situándose en la posición adecuada según el dolor que te toque. Y de eso nos han dado lecciones desde hace siglos no solamente los británicos, sino nuestro pueblo mismo en los funerales de toda la vida, donde cada doliente sabe exactamente en qué banca de la iglesia debe colocarse sin que nadie se lo diga.

Evidentemente, la elegancia consiste siempre en no ser más papista que el papa. Quien teatraliza el dolor, quien convierte el excesivo dolor que no se puede sentir en una performance política con no se sabe qué intereses corre el riesgo de hacer el ridículo de un modo ridículamente público. Habría que preguntarles a la inmensa mayoría de los madrileños qué piensan del luto oficial de tres días que les ha declarado por decreto su presidenta. O a nosotros, los andaluces, qué nos parece esta pena negra de 24 horas decretada por nuestro presidente. Claro que estas cosas no se preguntan; se decretan y punto. A ver qué hacen ahora tantos niños andaluces como tenía planeado celebrar sus cumples esta tarde.

El asunto no se presta a bromas, aunque la maniobra política nos lo ponga en bandeja. Hace unos días se nos fue el maestro de la guitarra, del flamenco y de la cultura andaluza Manolo Sanlúcar. ¿Y saben dónde decretaron luto oficial con toda la elegancia británica del mundo? En su pueblo. Muchos otros grandes de la Andalucía universal se nos han ido en los últimos años, y evidentemente no se han acordado de ellos en Buckingham Palace. Pero a demasiados andaluces nos duele, con el espectáculo de hoy, que tampoco se hubieran acordado de ellos en San Telmo. Las comparaciones son odiosas y algunos gestos también.