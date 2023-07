Macarena Olona y los 5478 ‘cuñaos’, primos y hermanos del alma

Los indios de la India siempre tratamos de hacer lecturas certeras y profundas de los resultados electorales. Está muy bien intentar descubrir qué le espera a Pedro Sánchez o a Feijóo, pero lo importante es bajar a la arena y buscar explicaciones a lo que ya ha pasado para tratar de comprender.

Fijemos la atención en Macarena Olona y en Caminando Juntos. Todo indica que el Rey Felipe VI está pensando en que Olona intente formar Gobierno dadas las circunstancias

La importancia de la familia ha quedado clara de una vez por todas. Sin el núcleo familiar intacto las cosas no funcionan. En el caso de la señora Olona y las elecciones generales celebradas el 23 de julio, podemos comprobar cómo es fundamental el papel de la familia. En Granada, Macarena Olona ha sumado 430 votos. Qué bonito es tener familia numerosa, de verdad que es envidiable. Pero es que, Caminando Juntos ha obtenido 5.478 votos en el resto de España (sin presentarse en todas las provincias, algo que da mucha más importancia al dato). Y es que la familia es lo más importante (aquí cuentan los primos, los cuñados, los tíos carnales y de pega, los padrinos del bautismo...). Macarena Olona está dispuesta a todo y nos ha enseñado algo esencial: sin la familia no hay nada que hacer.

Los cero escaños conseguidos son la anécdota. Lo importante es la demostración de fuerza y valores ancestrales. Por cierto, esta señora dijo que si no conseguía escaños dejaría la política ¿no? Da igual, lo bonito es saber que la familia de Olona está ahí para lo que haga falta.

Los indios de la India tenemos súper poderes y somos capaces se ver el futuro cercano de las personas. Por ejemplo, Macarena Olona está a décimas de segundo de presentar su candidatura a concursante de Supervivientes o de La Isla de las Tentaciones. Nunca deja de tener ilusión y es capaz de dejar atrás su portentosa carrera política en solitario para convertirse en una estrella televisiva. Es obligado aplaudir estas iniciativas tan bellas como arriesgadas.

Por cierto ¿alguien sabe cómo fue la cosa el día que iniciaba la campaña en el puticlub? Es que no he estado atento y me gustaría saberlo.

Seguiré informando de los pasos que vaya dando esta enorme política.