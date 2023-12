Macron, Macron, Macron

Disculpen la comparación. Macron no es un señor bajito con menos altura de ideas que física. Y no es dictador de España sino Presidente de Francia. Las diferencias marcan. Pero se ha pasado. Y como lo “cortés no quita lo Presidente”, merece un correctivo. Serio y sonado. Porque la libertad no termina, la libertad no tiene fin. Es como el aire, como el agua, como el Derecho con mayúscula. Tiene fin la ley. La legislación tiene fin en el doble sentido de que tiene una finalidad y de que tiene final. La ley no es inmensa ni infinita, la Justicia, sí. Aparte la vida, todo lo que es necesario, se dé o no, todo lo que es preciso y precioso no se puede acabar. No puede tener fin. Como la solidaridad, como la Justicia, como la Libertad.

Macron ha caído en la trampa pseudo libertaria de “la libertad de cada cual termina dónde empieza la de los demás”. Una frase-trampa, si la libertad fuera limitada, si tuviera fin, no sería libertad; entonces estaríamos todos en libertad condicional, una frase defensora del pensamiento único; y para eso, Señor Macron, sus antepasados podrían haber ahorrado la sangre y la enseñanza de la revolución. Dígase más bien, más justamente, no que la libertad “acaba donde...”, porque no acaba. El enunciado es distinto: la libertad deja de ser libertad cuando en su nombre se conculca la de otros. En poco o en mucho. El sentido-sentimiento, la filosofía —en este caso anti-filosofía— de que la libertad debe terminar para que pueda empezar la del vecino, es sólo una forma equívoca, sibilina y sinuosa de limitar la libertad propia y la del vecino. Porque es una cadena. Seamos más prácticos, más sinceros: Todo cuanto limite la libertad individual o colectiva, no es libertad. Es totalitarismo. ¿Cuál es el precio de la libertad? La libertad la pagan solamente los seres libres, los únicos que pueden perderla. ¿La pierden a manos de otros seres libres? Sí, en tanto han nacido en libertad. No, porque al elegir el camino de la intransigencia traspasan la línea y se colocan en el de los totalitarios, que resulta ser la mejor forma de negar la libertad, de colocar a todo el mundo en libertad condicional.

No se trata de cambiar los muertos de antes de la invención de las vacunas por los provocados por estas. Fundamentalmente lo único claramente visible es contar a unos y a otros como si esto fuera la tercera guerra mundial, aunque lo sea, que ya todo es posible. No se trata de negativismo: el virus existe, venga de donde venga y eso nadie con sentido común puede negarlo. Se trata de confiar o no en las vacunas obtenidas a la ligera sin tiempo para suficientes ensayos, se trata de un derecho inalienable del ser humano, es parte de su libertad de elección, confiar o no en ellas, con sus agravantes. Porque frente a los millones gastados, extraña la negativa cerrada a favorecer la investigación en otra dirección como sería, por ejemplo, un medicamento que actúe directamente sobre el virus del que ya se sabe “algo” en la Universidad de Córdoba, pero en lo que nadie, ninguna autoridad ni siquiera sanitaria ha querido implicarse. Mientras tanto se sigue forzando a la gente a gastar solamente para promover el comercio farmacéutico, que sólo eso es la “recomendación” de usar los inexactos test de antígenos.

No. No se trata de cambiar muertos y heridos, que esto todavía no es la tercera guerra mundial o si lo fuera sería una nueva forma de batallar inventada no se sabe aún por quien. No se quiere ese intercambio, al menos la gente, la mayoría no lo quiere. Ni se quiere un presidente que afirma estar dispuesto “a joder todo cuanto pueda...”. Quien es tan ligero, tan desahogado, tan presto a expresarse en esta forma, denigra al gobierno, denigra a su nación y se denigra a sí mismo. Y no merece presidir un Estado serio como Francia. El posible repunte del virus, muchas veces mutado, no justifica ciertas actitudes como la comentada. Sólo nos cabe esperar que el deseo universal se haga realidad y lo que ha quedado reducido a resfriado común tenga remedio y no sirva para amordazar a nadie. Por eso en estos días de amor fraterno, de compañerismo, de buenos deseos, a pesar del apoyo a un régimen que ya debería estar siendo valorado por los tribunales de justicia internacionales como criminal de guerra, cambien de actitud y apoyen esa investigación, porque la destrucción total de un espacio como la franja de Gaza, no se puede justificar absolutamente en nada ni la existencia de un grupo considerado “banda terrorista” en Occidente, puede justificar la destrucción total y la muerte por bombas, por hambre y por infecciones, provocada por el estado agresor.