Madrid, Barcelona, ¿y Andalucía?

Madrid y Barcelona llevan ya no sé cuántos años a la gresca. ¿Años o siglos? Porque en el XIX y el XX el poder empresarial catalán era muy catalanista pero cuando necesitaba darles palos a los trabajadores bien que miraba para que Madrid le mandara guardias. Eminentes catalanes de cuna noble o empresarial y financiera fueron decisivos para que Franco se llevara el gato al agua en 1939 y después algunos se sentaron en Las Cortes franquistas. Madrid es Castilla y Barcelona, Cataluña, y si los catalanes llegan a vencer en un par de ocasiones claves -como en 1714- quién sabe si en lugar de castellano ahora estaríamos hablando en España el catalán como lengua vehicular hispana.

Volvamos al presente. Barcelona va a propiciar el renacimiento de un nuevo nacionalismo, el nacionalismo madrileño, el de la Guerra de la Independencia contra la invasión francesa (ahora es la invasión de los catalanes mediocres y envidiosos que ni comen ni dejan comer). Madrid se identifica con el nacionalismo español, pero es que ahora, además, va a prender con fuerza el madrileño como Sánchez le siga haciendo caso a los catalanes independentistas que, no pudiendo hacer de Barcelona el punto puntero que desean, tampoco quieren que lo sea Madrid. De manera que vamos con la armonización fiscal que Madrid hace trampas bajando impuestos y en Barcelona se necesita mucho dinero para seguir adoctrinando a la población en ese nacionalismo excluyente y prepotente que provoca la huida de empresas y personas. Ya que Barcelona no pudo derrotar a los Borbones en el campo de batalla, a ver si los derrotan en las oficinas y de paso se cargan a la villa y corte que se está llevando cantidad de empresas y es un núcleo de concentración de I+D más que notable.

Este follón entre ambas “potencias” nacionales nos va a afectar a todos, pero lo que yo me pregunto es dónde está Andalucía en este asunto. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora?, se preguntó Rafael Alberti. ¿Qué hacen los políticos andaluces de ahora?, habrá que preguntarse también. ¿Acaso en los comicios no elegimos representantes en las ocho provincias del sur de Europa? ¿Cómo se llaman los partidos más importantes que se presentan y a algunos de cuyos candidatos se eligen? PSOE-A, PP-A. A, ¿de qué? ¿De Anémico? ¿De -con perdón- Acarajotao? ¿De Amimedaigual? ¿De Avivirquesondosdías?

Creo que es A de Andalucía y las circunscripciones pertenecen a Andalucía, ¿no? Entonces, en este reparto de prebendas que se traen entre manos Sánchez, ERC, Bildu y el PNV, entre otros, ¿no participan los de la A? ¿No piden?, ¿no exigen ni se rebelan? ¿No protestan siquiera? ¿Vamos a caer en la trampa de meternos en la guerra Madrid-Barcelona si estamos en Andalucía más jodidos que nadie? ¿Tampoco hay empresarios en Andalucía con fuerza en Madrid y Barcelona para que levanten la voz por Andalucía? No, no los hay, corrijamos el cartel de la Transición: en lugar de “Si el andaluz pobre piensa en Cataluña y el rico en Madrid, ¿quién piensa en Andalucía?”, anotemos: “Si el joven andaluz con estudios piensa en Alemania, Inglaterra y USA y el empresario rico sigue pegado a la Cibeles, ¿quién cojones piensa en Andalucía?”.

Los políticos de la A piensan en sí mismos, no se mueven para seguir en el encuadre de la foto porque fuera del partido hace frío. Es decir, son un fraude para sus electores. Y los empresarios poderosos e ilustrados no existen porque si existieran no habría desaparecido el andalucismo moderado, existe un andalucismo minoritario y emocional de predicar y no dar trigo. Miren por donde, yo, que no he sido nunca ni nacionalista andaluz ni andalucista, en este contexto de negociaciones en Las Cortes echo de menos a esos cinco diputados que en 1979 llegó a lograr el Partido Andalucista. Hoy en día hemos elegido en Andalucía -con destino Madrid- a 61 señorías, del PSOE, PP, Vox, UP y Ciudadanos. Tomen nota de algunos nombres: María Jesús Montero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Teresa Jiménez-Becerril , Pablo Cambronero, Alberto Garzón, Fernando Grande-Marlaska, Macarena Olona, Luis Planas. Es sólo una mínima muestra y hay una ministra y dos ministros en ella. ¡Manda huevos!

¿Qué están haciendo por Andalucía en comparación con los privilegios que se llevan catalanes, vascos y madrileños? ¿Oímos mucho la palabra Andalucía en Las Cortes vigiladas por los dos leones que, a pesar de ser un símbolo madrileño, se forjaron en la fábrica de Artillería de Sevilla? Para lo que hacen, ¿por qué no donan sus sueldos al banco de alimentos de estas Navidades?