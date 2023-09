Mairena del Alcor le pisa la fecha a El Viso

Ayer se aplazó el Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, que se tenía que celebrar esta noche, porque hay muchas probabilidades de que llueva. Es algo que suele ocurrir y no hay nada que se pueda hacer. El problema es que el Ayuntamiento ha buscado una fecha, el 9 de septiembre -o sea, el sábado que viene-, que es cuando se celebra el Festival de Cante Grande de el Viso del Alcor, el pueblo vecino, uno de los mejores del verano. Les han hecho una faena, desde luego, porque Mairena y El Viso se han fundido, son ya casi un mismo pueblo. En El Viso han procurado siempre no coincidir nunca con el Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. ¿No tenía el Ayuntamiento mairenero otra fecha, el viernes 8 o el fin de semana siguiente? En El Viso llevan muchas semanas promocionando su festival, con un cartel, por cierto, bastante más interesante que el de Mairena. Es verdad que cada festival tiene su público, pero es una pena que dos grandes citas jondas coincidan una misma noche, cuando Mairena del Alcor lo podría haber evitado perfectamente eligiendo otra fecha. Anoche había ya cierta desolación en El Viso, porque llevan mucho tiempo trabajando y les cuesta mucho esfuerzo hacer el gran festival que hacen, de los mejores de la provincia de Sevilla. Pero es que, además, los dos grandes eventos van a coincidir también con el de la Fragua de Bellavista, curiosamente dedicado a Antonio Mairena en el cuarenta aniversario de su muerte. O sea, que esa misma noche habrá tres festivales a la misma hora y a tiro de piedra los tres. Luego se enfadan en los ayuntamientos si criticamos estas cosas, pero es que no es de recibo que Mairena y El Viso coincidan una misma noche, si se puede arreglar, que todo tiene arreglo menos la muerte. A lo mejor están a tiempo, aunque no creo que vayan a tener un brote de sensatez en Mairena, que es donde toca tomar la decisión.