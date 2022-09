Málaga la Cantaora

Cada vez que voy a hablar de flamenco a Málaga, a la Peña Flamenca Juan Breva, que es como ir a hablar a la Universidad del Cante Malagueño, compruebo dos cosas para mí importantes: la buena afición que hay en la tierra de La Cuenca, El Piyayo, La Trini y La Repompa, y el interés por conocer a sus artistas más primitivos. A diferencia de Sevilla, y me duele decirlo, en Málaga interesa la historia, de ahí que en la Peña Juan Breva exista un museo que es una verdadera maravilla. En Sevilla, aún no. En Málaga hay una Cátedra de Flamencología que funciona y que quiere hacer grandes cosas en el terreno de la investigación. La de Sevilla, apenas se nota. A los artistas de Málaga les interesa la investigación, de ahí a que el pasado martes se llenara la peña no solo de aficionados, sino de artistas. Me emocionó mucho ver en primera fila al célebre Niño de Bonela, de 90 años, con los reaños de un mozo. Fue acompañado de sus hijos, uno de ellos, Bonela Hijo, de los mejores cantaores de Málaga y de fuera de Málaga. En Sevilla das una conferencia u organizas un curso de historia del cante y pasan de ir. Por eso me gusta Málaga, ciudad a la que voy cada año una o dos veces. En octubre vuelvo para tomar parte en un congreso internacional que promete, porque se va a centrar en la investigación, tan necesaria. En Sevilla la investigación no tiene ningún apoyo, ni hay un centro de documentación, ni se le espera. Seguro que algún lector me va a decir en las redes sociales, cuando lean el artículo: “pues váyase usted a Málaga”. No, soy sevillano, amo esta ciudad y su provincia y llevo cuarenta años luchando en ella por el flamenco: investigando, escribiendo libros –doce– y ejerciendo la crítica en El Correo de Andalucía. Es aquí donde debo de estar, en mi tierra, en la ciudad más importante del flamenco desde el punto de vista histórico, aunque a veces no se note. También Málaga tuvo una gran importancia en la creación del fenómeno flamenco, con sus cafés cantantes y sus grandes artistas. Si Sevilla tuvo a Silverio y la Niña de los Peines, Málaga a Juan Breva y La Trini. No se podría escribir una historia del flamenco medianamente seria sin Málaga, y se intentó. La flamencología trató de reducir a la ciudad hermana en tierra de malagueñas y verdiales, cuando es mucho más que eso. En el siglo XIX hubo un desembarco de flamencos en Málaga, de Cádiz y los Puertos, que está por estudiarse. De él hablamos el martes en la Peña Juan Breva. De cómo se afincaron allí el Planeta, su sobrino Lázaro Quintana, algunos de los Ortega de Cádiz, Tomás el Nitri o su primo hermano El Fillo, el hijo, el compañero de María la Andonda, que era rondeña. También el sevillano Silverio vivió y se casó en Málaga (1868), o el también sevillano Paco el Gandul. O, más tarde, la gran Niña de los Peines. Allí rompieron artistas sevillanos como El Mochuelo o Salud Rodríguez, conocida por La Hija del Ciego. Y adoraron a Marchena, El Carbonerillo, Antonio Mairena, Pepe Pinto o Caracol, como aquí quisimos a Juan Breva, El Canario y El Perote, La Escribana, Paca Aguilera y muchos más.