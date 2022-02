Malu y su picapleitos Albert Rivera

“Malú, traigo una mala noticia” dijo Albert a su amada esposa al arribar a casa, después de entregar el ordenador de la Empresa de Abogados que le había fichado.

En estos días, Rivera ha sido despedido de una firma, para más señas de origen andaluz, denominada Martínez Echevarría.

Soy de los que no se pierde el episodio diario de Los Simpson, que a ver si compran la siguiente edición, que no paran de refreír los anteriores.

En varios de ellos, aparece un tal Lionel Huz, un picapleitos que tenía su oficina en un Centro Comercial llamado “no puedo creer que esto sea un Despacho de Abogados”. Mi propia calva cada vez se parece más a la suya, pues he intentado ser tan guapo como Albert pero ningún cirujano plástico me daba garantías y la cosa no está como para viajar a Turquía.

Saber cuál sería la cara de Malú al enterarse del cese, en las previas al día de los Enamorados, daría para reflotar “Sálvame” varias semanas. Me reconozco asiduo y devoto. Confieso que no hay mejor momento que las palomitas en el sofá, mientras Paquirrin y la Panto se despellejan un Viernes sí y otro también.

Está claro que Rivera no es Denzel Washington en la pelicula “Philadelphia”, repartiendo tarjetas en los hospitales o en la puerta de los Tanatorios a los fatalmente atropellados. En Sevilla, hay alguno tan perenne en los aledaños del Juzgado de Guardia, que incluso lo confunden con el Forense. Los socialistas, en esto, siempre han sido más listos y miren cómo Susana Diaz o Juan Espadas son senadores en lugar de socios o becarios de cualquier firma al uso. Miren, si no, a Pepe Rodríguez de la Borbolla, quien después de la conquista del Betis, se distrae de su Bufete y ficha por Moreno Bonilla.

Yo, no hay fin de semana en que mi Mari no me ponga mala cara cuando le hablo de mis pleitos de taxistas o de la mala cara del juez de turno.

Albert se queda, en fin, en manos de otros Abogados que lo defiendan en su pleito, lejos de la política, y pronto descubrirá que está aún más desnudo que en el cartel con el que empezó su periplo político, que no hay peor maldición que caer en manos de Letrados. Qué horror. Bienvenido a la realidad.

A él, al menos le queda Malú. Aunque bien pensado, no sabemos si como su manager, ni por cuánto tiempo. Qué lejos aquella canción susurrante de ella de “ven a pervertirme”...