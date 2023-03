Maniobras mediáticas de despiste

Ante lo del tito Berni los medios del gobierno han debido salir con toda prisa a buscar contrapesos. En esta ocasión, a Pedro Sánchez, que había puesto un circo, le han crecido los enanos: un escándalo así a las puertas de las urnas cuando de las urnas depende su bienestar y el de muchos más, sin oficio ni beneficio, como él. El circo no es precisamente el del Sol, armonioso, profesional y bello, sino el tinglado de la vieja farsa, como diría Jacinto Benavente. Y la vieja farsa ha explotado, la gente se queda con una idea que aún debe ser consolidada por la Justicia: que unos socialistas se fueron de drogas y putas a celebrar que habían ganado dinero ilegal gracias a unos empresarios y hasta a un alto cargo de la guardia civil.

La SER, entre otros medios “progresistqas”, pone pies en polvorosa y tira inmediatamente del asunto Kitchen, al que, como si de una vaca lechera se tratara, le sacan unos litros de cicuta para intentar que el personal progresista no se nos venga abajo y los que están en el límite electoral PSOE-PP no se vayan a eso que se llama el centro-derecha. Debo ser muy torpe porque sigo sin comprender lo que es exactamente. Por ejemplo, ¿puede Feijóo, si gana, hacer que vuelva Ferrovial y que no se vaya nadie más? Porque Trump, cuando era presidente, sí que le echó la bronca a las tecnológicas por su deslocalización. Y en 2005, cuando esa pantomima del referéndum sobre lo que llamaron Constitución Europea, Francia y Holanda votaron en contra entre otros motivos porque consagraba la deslocalización, pero luego, como se torció la cosa por culpa del voto del pueblo, se fueron los poderosos y sus servidores a desenredar el entuerto por lo bajini, en Lisboa.

La izquierda en el poder coyuntural político ha salido ahora con el patriotismo español y sus medios enseguida lo han recogido, ¿podrá Feijóo consagrar ese patriotismo en un país necesitado de un baño de dignidad? No sé si eso lo permite este centro-derecha que tanta rojigualda luce. O bueno, sí lo sé. Cuando la campaña electoral que llevó a Obama al poder, en una red social una persona preguntaba algo así como: “¿Y éste que va a hacer?”. Otra respondió: “Ya se lo dirán” o “Lo que le digan”. Y vaya si se lo dijeron: nada de cerrar Guantánamo y nada de una seguridad social universal y gratuita. Y Obama se cuadró, el mozo, como fue bueno, va por ahí en olor de multitud, un gran demócrata. ¿Se cuadrará el PP?

Así que vamos con el caso Kitchen que hay que darle caña al centro-derecha, todos tenemos muertos en el armario. ¿Qué más, amén del consabido machismo de los jueces, omnipresente en todas partes, otrosí? Vamos a seguir dándole caña a Ayuso con la Sanidad. El Periódico de España aporta más asuntos para que veamos que en todas partes cuecen habas: “El Gobierno del PP autorizó a las cloacas de la Policía a investigar a Podemos”. ¡Toma ya! El medio progubernamental hasta utiliza el mismo término que Podemos -cloacas- para un titular, sus señoritos estarán contentos.

También se puede tirar de lo que pasa en el extranjero, como hizo ElDiario.es . Con motivo del terrible accidente de trenes de Grecia, escribía: “Ante la creciente indignación por las causas que provocaron el choque frontal entre dos trenes la noche del martes , el Gobierno griego ha dicho que los proyectos ferroviarios del país se han visto afectados por “males crónicos del sector público”. En lo que representa el primer reconocimiento oficial de las dificultades que aquejan a la red ferroviaria, las autoridades también han admitido que el actual Gobierno de centro-derecha ha fracasado en sus intentos de mejorar el sistema”.

Está claro. Por consiguiente, no vote usted, querido lector, al PP en España, que es un gobierno de centro-derecha, no sea que se mate en un tren. Además, seguro que el PP tampoco maneja bien las medidas de los trenes y se puede usted quedar atascado en la entrada de un túnel. Encima, la UE le ha preguntado a ese mal gobierno de centro-derecha que dónde ha metido los 700 millones de euros que le dio precisamente para que arreglara los trenes. Miren si es mala esa oposición española de centro-derecha y ultraderecha contra el gobierno progresista, total, por el maldito parné, unos euros de nada y unas fiestas con meretrices.