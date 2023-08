Manu Sánchez no sabe cómo ser un hombre de este tiempo. Yo sí

A mí ninguna colaboradora del trabajo me agradece nada dándome un beso, ni celebro una buena noticia a base de besos o abrazos; suelo zanjar las alegrías con la mejor de mis sonrisas. Jamás me ha pasado que alguien me bese después de conseguir un nuevo cliente o escribir una columna de opinión. Si veo a una mujer pasando las de Caín al intentar subir una maleta al vagón de un tren suelo preguntar si es necesario que ayude. Casi siempre me dicen que sí, que me agradecen el gesto. Es muy sencillo, uno es educado y no invade ni espacio ni intenciones del otro. Si espero el ascensor junto a otra persona le invito a pasar primero. Siempre. Sea hombre o mujer. Y si el otro me dice que no, que prefiere que sea yo el que pase, lo hago. Se acabó. Dos segundos, más o menos. Me gusta poco besar. Y no beso a nadie en las entregas de premios. Ofrezco la mano y me responden con amabilidad y educación. Si alguien insiste en besarme y no me desagrada, acepto encantado el gesto. Otro asunto solucionado... Tengo una duda después de escuchar lo que ha dicho Manu Sánchez: ¿Dónde ponemos el límite de eso que hemos hecho como toda la vida? ¿En la Edad Media? ¿Tal vez en las primeras cavernas? Lo digo porque hubo un tiempo que existió el derecho de pernada y eso.