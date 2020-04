Margarita Robles se sale

Se intenta hacer creer que la oposición quiere hacer caer al Gobierno aprovechando que el coronavirus pasa por España. No es de extrañar en un país como el nuestro, donde somos tan dados a derribar gobiernos. El mismo Pedro Sánchez, el ahora presidente, echó al del Partido Popular mediante una moción de censura salvaje que no apoyaron Diego Corrientes y José María el Tempranillo porque ya no vivían. ¿Miraba por España y los españoles, el Partido Socialista, cuando consintió esa moción de censura, o solo por el poder? Diría que en la misma medida en que la oposición de ahora lo hace por todos nosotros. Machacar al Gobierno, quiero decir. Y no es que haya que dejar de ser críticos porque llevamos decenas de miles de muertos, en parte por una mala gestión de la crisis, pero una cosa es serlo, que es legítimo, y otra bien distinta que se les note tanto las ansias de acabar con Sánchez e Iglesias.

Anoche leí decenas de mensajes de elogio hacia Margarita Robles, la ministra de Defensa, por cómo está llevando la crisis en lo que le compete por su cargo. Esta señora recuerda a los grandes ministros o ministras de la buena época del Partido Socialista, que la tuvo, cómo no. Es una mujer muy preparada que nunca mete la pata y que siempre da un nivel alto. Por tanto, los críticos con este partido, y con Sánchez, dejan fuera de las críticas a la mejor ministra actual, con diferencia, que hace unos días, en el cierre de la morgue improvisada del Palacio del Hielo de Madrid, daba un discurso tan bueno que puso de acuerdo a todas las ideologías. O su brillante participación de ayer en la Comisión de Defensa.

Por tanto, no es que haya mala fe en general contra el Gobierno de Sánchez, solo contra algunos de sus ministros, en especial contra el aspirante a dictador, y no creo que haya que dar nombres. ¿Podría ser Margarita Robles una buena candidata en las próximas elecciones generales, si cayera Sánchez? Indudablemente, porque es una socialista que asume su responsabilidad, que ejerce la autocrítica en todo momento y que goza del respeto de todos, hasta de los de la otra acera ideológica. Si Sánchez e Iglesias hablaran menos y delegaran más en esta mujer, el rollo sería otro. O sea, no habría tan mal rollo.