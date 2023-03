María del Monte dice que ser homosexual es amar. Mentira

María del Monte ha sido entrevistada por Jordi Évole. Ya sé que no es nada del otro mundo, ya lo sé, pero en esa entrevista se escucharon algunas cosas, algunas ideas, que resultaron, por lo menos, chocantes. Destacaron dos de ellas. Veamos.

Ahora, resulta que María del Monte es ejemplo de lucha a favor del colectivo LGTBI. Y no puede ser puesto que esta señora se ha pasado la vida ocultando su condición sexual y es, ahora, cuando todo es más fácil y más llevadero, el momento que elige la tonadillera para enarbolar la bandera arcoíris. Anunciar ahora y ocultar antes es hacer trampas. Lo lamento. Y no hace falta decir que resulta un verdadero insulto para todos los que se batieron el cobre años atrás defendiendo derechos de un grupo excluido, reprimido y perseguido durante siglos. No hace mucho, en España, te podían detener por ser gay, llevarte a la comisaría más cercana, y luego a la cárcel aplicando la famosa Ley de Vagos y Maleantes; sí, vagos y maleantes. En el intervalo de tiempo que iba de principio a fin de ese proceso, una paliza aquí, una vejación allá, insultos en todos los sitios... Muy bien todo. La vida de gais y lesbianas era un calvario mientras María del Monte y muchas como ella se dedicaban a sus cosas. Que conste que no es criticable porque cada uno puede hacer lo que quiera, pero no es de recibo que se convierta en icono de gais y lesbianas porque da una entrevista en televisión y dice que nunca ocultó su condición sexual porque es falso.

La otra idea que inquietaba durante la entrevista es esa que defiende la cantante al afirmar que ser gay o lesbiana es sinónimo de amar. Y no, tampoco esto es cierto; queda muy romántica la cosa, pero poco más. Amar es una cosa y ser gay o lesbiana es otra. Puede amar un heterosexual, un adolescente atolondrado que no sabe qué es o deja de ser o un anciano a punto de morir. Y se puede ser homosexual y no amar a nadie ni a nada. Ser gay o lesbiana es vivir, ser en plenitud mientras se sobrevive, y tratar de buscar acomodos para que no te destrocen la vida debido a tu condición sexual, lograr superar una vida que parece imposible en algunos momentos. Reducir el colectivo LGTBI a un grupo de ‘amadores’ empedernidos es una patraña.

Évole, aunque parezca lo contrario, es un entrevistador mediocre. Entre otras cosas porque se mete en camisas de once varas y es muy difícil entrevistar a cualquiera. Es atrevido a veces, simpático siempre y se rodea de un equipo formidable, pero alguno de sus invitados se le escapan ‘vivos’. María del Monte ha sido una clara muestra de lo que supone dar un masaje en lugar de entrevistar.