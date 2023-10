Marta Castro ‘la detestada’ contra Laura Bozzo ‘la querida’

Marta Castro (39 años y natural de Asturias) se ha ganado el dudoso honor de ser la concursante más detestada de la edición actual de GHVIP. Está logrando poner de acuerdo a propios y extraños para que le caiga un saco de votos encima si es nominada.

Esta señora es influencer y ex pareja de Fonsi Nieto, pero sobre todo es maleducada, edadista brutal, xenófoba, critica con el acento andaluz y con el olor que parece ser que reina en Asturias. Por cierto, sí, aunque parezca un chiste, sí, esta mujer es asturiana como he dicho antes, y ha dicho: “Es que no sabéis como huele, huele fatal y por eso hay tantas moscas, huele como Asturias, como a vacas”. Se refería al olor que pasaba por las ventanas. Esta mujer se ve ganadora y cree que está dando clases de elegancia cuando, en realidad, hace el ridículo cada día.

El trato que dispensa a Laura Bozzo es lamentable y las faltas de respeto son un asquito. Lo mismo ocurre con Karina a la que ha dejado con la palabra en la boca alguna vez y critica con regularidad por su edad, su torpeza y su falta de fuerzas. Intenta hacer piña con las jóvenes sin saber que están todas en el punto de mira.

Hoy, Marta va a ver cómo Sol Macaluso es expulsada de la casa y le vendrá a la cabeza la imagen propia dejando la casa sin remedio a la primera de cambio. Ya ha dicho que si Sol sale esta noche, van todas detrás. Chica lista. Luitingo puede salir a propulsión en cuanto está a tiro de voto. Es otro que se está luciendo.

Las cosas van quedando claras y el grupo de Marta, Pilar, Sol y Susana tienen grandes posibilidades de ser desmenuzado sin piedad. Las dos personas mayores se perfilan como candidatas a llegar lejos si no les falla las fuerzas por el camino; Alex tiene cara de ganador y el resto están por enseñar la patita.