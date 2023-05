Más allá del periodismo

Los medios de comunicación que pertenecen a grupos mediáticos siguen atravesando dificultades. A Vocento (ABC) no le va bien y a Unedisa (El Mundo) tampoco. Prisa (El País y la Ser) no se desprende de una deuda enorme aún que está entre los 700 y los 900 millones de euros. Hay malestar en las redacciones. El medio especializado Dirconfidencial.com informa de que Vocento ha propuesto a sus trabajadores trabajar cuatro días a la semana o acumular esas jornadas en las vacaciones a cambio de reducir un 10% su sueldo. Dirconfidencial.com se hacía eco de una noticia que adelantó El Confidencial. Es una medida que propuso el consejero delegado de la editora, Luis Enríquez, ante los empleados y que se encuadra en la estrategia de recortes que está llevando a cabo la editora en su negocio de Prensa.

A su vez, los ingresos de Unidad Editorial (Unedisa) se han estancado. En la esfera internacional, News Corporation, el imperio de Rupert Murdoch, que edita The Wall Street Journal, The Times o The Sun, despidió hace poco al 5% de su plantilla y centra su negocio cada vez más en la introducción de la Inteligencia Artificial en sus redacciones, una tendencia universal anunciada recientemente también por el megagrupo alemán Axel Springer.

Una pena. El periodismo sigue siendo imprescindible y una profesión hermosa, de entrega a los demás, si pienso en el periodista honrado, la inmensa mayoría aunque se tenga que ver obligado con frecuencia a seguir los dictados de los dueños de los medios. Esos intereses que subyacen tras la profesión más la cultura digital nos están enviando a una fase que trasciende el periodismo tal y como se ha entendido hasta ahora, a pesar de que ese periodismo de dar voz a quienes no la tienen y de inquietar y vigilar al poder es necesario y sin él no hay democracia que valga, hay elecciones que no es lo mismo.

Se vigila al poder por este orden: primero el privado que es el más poderoso del mundo y el que emplea a más personas (o las desemplea). Luego el público, pero como ambos están detrás de la propiedad de los medios el periodismo lleva años en un quiero y no puedo como le gustaría poder. Casi todo se deriva a la pelea política, al escándalo público y últimamente, al periodismo espectáculo y ahora al gancho hacia noticias de evasión. El periodista se está convirtiendo en un ser que desinforma al estar al servicio de diversos lobbies y mirar una y otra vez en una sola dirección, así como en un copista de informaciones de agencia y de comunicados oficiales de prensa de instituciones de todo tipo más ruedas de prensa la mayoría evitables que llegan incluso a exigir no hacer preguntas y el periodista debe tragar por ahí para no disgustar a sus señoritos. Los políticos se presentan como los payasos de las bofetadas -como llamaba León Felipe a Don Quijote-, unas bofetadas que reciben con gusto porque a diferencia del caballero de la triste figura no van en un jumento escuálido sino que el Poder les otorga privilegios para comprarlos y que aguanten mientras ese Poder se escuda detrás.

Luego está la sociedad digital. Los diarios digitales reciben muchas visitas, por fortuna, aún se hace buen periodismo aún, que conste. Pero los receptores de hoy y del mañana están asaltados por multitud de herramientas comunicacionales de todo tipo y altamente interactivas. Ya vamos más allá de los digitales, estamos en un periodo de revista de prensa a través del móvil o de “picoteo” de mensajes de todo tipo, los jóvenes difícilmente se centran en una lectura sistematizada de buena prensa y los mayores que lo hacemos estamos en retirada biológica por hastío, cansancio de la edad o muerte.

Entramos en el postperiodismo por exceso de información. Estamos en la infobesidad que, como sostenía Umberto Eco, es otra forma de censura. La censura persigue que no te enteres de lo que ocurre, algo que puede hacerse por prohibición, por tachar con el lápiz rojo, por listas negras invisibles que sustituyen a las persecuciones y listas de libros prohibidos de otros tiempos, o simplemente ofreciéndole al ciudadano toneladas de datos que su cerebro no está preparado para decodificar. Allá él, que se las arregle, eso es un aspecto clave de la democracia, el reto de ordenar las ideas antes de ir a votar. El periodismo está más gravemente herido que nunca, a pesar del avance civilizatorio.