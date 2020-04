Más dictadura envuelta en tono sacerdotal

No me digan que todo esto (España) no parece un enorme centro penitenciario y nosotros (los españoles) los presidiarios. Si todo ya hacía pensar que nos han colado de rondón una cárcel de lujo en la que caben desde niños hasta ancianos, los tramos horarios para dar paseitos lo confirman. Damas y caballeros, tendrán que andar o correr de seis a diez de la mañana. Fiesta, fiesta. Y a las ocho de la tarde volverán a abrir las celdas hasta las once de noche. Más fiesta. El resto del día la calle la ocuparán niños con sus papás y los ancianos. Y aquí no pasa nada; todo el mundo haciendo chistes en la Internet y tragando de lo lindo.

Pensaba que el Gobierno iba a decidir que los españoles seríamos capaces de ser responsables, pero no. Pedro Sánchez y su equipo han decidido que somos muy infantiles y que no pueden dejarnos solos, que ellos están aquí para cuidar de nosotros. Y no, se equivocan porque ellos están aquí para preservar nuestras libertades y no para arrancárnoslas de cuajo. No saben que por delante de todo está la libertad. Y que de nosotros ya cuidamos nosotros mismos.

Eso sí, hay que respetar a los que tengan miedo. Se quedan en casa y se acabó el problema. Pero, el resto debemos poder elegir nuestro futuro, debemos poder elegir incluso nuestra forma de muerte si es que eso es posible, porque si te cae un pedrusco en la cabeza no eliges nada de nada. Hemos renunciado hace un par de meses a la libertad pensando que la seguridad nos venía mejor. Pero, es posible, que muchos nos hayamos percatado de nuestro inmenso error y, ahora, queramos volver a ser libres y decidir qué queremos hacer.

Alguien puede decir que si hacemos eso de ser libres el sistema sanitario se colapsará. Pero no somos pocos los que pensamos que tanto recorte nos ha traído hasta aquí y que ahora también nos quieren hacer culpables de sus errores. Y no, ya está bien. Cada mes desaparecen de nuestras nóminas unas cantidades importantes que deberían servir para financiar más y mejor el sistema sanitario español. Así que, por favor, no me venga nadie con colapsos ni con historias. Que los políticos depositen el dinero recaudado en el lugar que debe estar. Eso es lo que hay que hacer y no tramos horarios que nos convierten en un rebaño penoso que se arrastra haciendo el ridículo. Si devolviesen unos cuantos la pasta que se han llevado otro gallo cantaría.

Tengo derecho a caminar por la calle y tengo derecho a que el sistema sanitario se haga cargo de mí en el caso de enfermar sea cual sea la razón. Y si no son capaces de garantizar eso que lo dejen porque son ineptos e incompetentes. Y autoritarios. Ya hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Aunque usen tono de curas bobos son lo que son.

Por cierto, mañana todos en chandal porque si vas disfrazado de runner puedes corretear por toda la ciudad.