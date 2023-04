No hay nada más satisfactorio que el deber cumplido. Luchar por tu pueblo, por el lugar donde has nacido y crecido, es la mejor prueba de amor por él. Somos un país autodestructivo, y así nos va. Mis pueblos son Arahal y Palomares del Río. El primero, donde nací; el segundo, donde crecí. Los dos tienen un festival de flamenco creados por mí. Anoche se clausuró Guirijondo, el primer Festival Flamenco de Palomares, con lleno hasta la bandera y una noche de emociones con Rafael Riqueni y Can Wang en los Baños Árabes. La guitarra flamenca de concierto, al poder.

Alguien me dijo ayer que si hubiera que pagar con dinero el impacto mediático, en todo el mundo, del estreno de Guirijondo, la cifra sería inasumible para el Ayuntamiento. A pesar de los palos en las ruedas, el festival ha sido un éxito en lo que se refiere a la promoción y proyección internacional del pueblo. Si hoy domingo miras el mapa de esta pelota en la que vivimos, una lucecita brillará de manera espectacular. Es Palomares del Río, que ya tiene su cita anual con el flamenco y los flamencos del planeta Tierra. En lo que se refiere a la parte artística, que lo digan los que chanelan de la cosa jonda.

Algunos estarán descolocados. En mi carrera de periodista y crítico de flamenco me han llamado de todo, pero sobre todo tres cosas: machista, racista y fascista. En Guirijondo, más de la mitad de los artistas del cartel han sido mujeres. Han sido homenajeadas dos mujeres, Cristina Heeren y Estela Zatania, y ningún hombre. En el cartel ha habido artistas de los cinco continentes. Todo muy de extrema derecha, como verán. A lo mejor por eso no han venido los críticos de Sevilla, a pesar que desde Palomares se ve la Giralda.

Estoy más feliz que un rucho, sí. Agotado, pero feliz. Dolido por algunas cosas, pero contento. Y si no lo digo aquí, ¿dónde? Mil gracias al alcalde de Palomares, Manuel Benjumea, por creer en el proyecto y volcarse. Palomares tiene un gran alcalde. A su concejal de Cultura, Pedro Conde. En definitiva, al Ayuntamiento. A la Truja y La Gran Vía, por su enorme colaboración. A la Máscara Producciones. Y de una manera muy especial a Quico Pérez-Ventana, encargado de la comunicación del festival, por su gran trabajo. A todos, de corazón.