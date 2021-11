Mayte Martín y Enrique Iglesias

Ayer la artista catalana Mayte Martín liaba la marimorena con un comentario sobre el cantante madrileño Enrique Iglesias, porque le han concedido el premio al Mejor Artista Latino de la Historia, por su trayectoria musical y haber vendido 180.000.000 millones de discos en todo el mundo. Lo hacía de esta manera en su muro de Facebook:

Está llegando definitivamente ese momento en el que recibir un premio va a ser un insulto. Lo que ya está claro, y desde hace tiempo, es que no hay vergüenza. ...el mejor artista de todos los tiempos... es que es de cárcel.

Supongo que iba más bien contra quienes le han dado tamaña distinción al cantante español, más que al propio Iglesias. No le falta razón a la cantaora, aunque se vea feo que un artista escriba eso sobre otro artista, en este caso un un compañero. De hecho, en ocasiones he visto cómo Mayte se enfadaba por recibir alguna crítica. Desde luego, y aunque jamás he escuchado una canción completa del hijo de Julio Iglesias, es un despropósito que le hayan concedido tal galardón a un cantante tan mediocre. Pero el mundo va como va y seguramente lo del gran apagón, las epidemias y el cambio climático no es sino un ajuste de cuentas de la Naturaleza contra los seres humanos, los habitantes de la tierra.

No sé de qué se asombra Mayte Martín porque en el flamenco viene ocurriendo algo parecido desde hace décadas. Su admirado Niño de Marchena dijo que los seguiriyeros morían con dos remiendos en el culo, y es verdad. Él mismo tuvo que ayudar a que fuera enterrado el seguiriyero más grande de todos los tiempos, Manuel Torres, en 1933. Sigue ocurriendo. La que peor canta flamenco en la actualidad es Rosalía, pero se ha puesto rica en tres días y hasta los propios flamencos le hacen la ola. La figura del cante es Miguel Poveda, con eso está dicho todo. Y están nominados al Grammy Latino, como Mejor Álbun Flamenco, María Toledo, Paco Candela e Israel Fenández. De locos, vaya.

Cualquier cantaor de esos que llevan a la Bienal por mil euros podría dar una paliza a cualquiera de estos artistas citados, pero el arte va por un lado y el negocio por otro, como la verdad y la mentira. Sin embargo hay quienes piensan que mientras no cambiemos de actitud y seamos más abiertos, el flamenco estará condenado a ser un arte de minorías, cuando no es del todo cierto. Pero aunque lo fuera, ¿pasaría algo?

Ayer mismo me emocioné escuchando cantar por seguiriyas a una chiquilla de 14 años en una peña, la de Coria del Río, con treinta o cuarenta personas. No creo que nunca vaya a tener un avión privado, pero mientras haya jóvenes así el arte jondo será una de las verdades de Andalucía.