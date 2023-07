«Me deprimo despacio»

Se ha publicado un libro sobre la que siempre he tenido por mi película preferida: Sesión continua, de José Luis Garci. El libro se llama Sesión continua, A cult Movie (Sesión continua, una película de culto), lo edita Notorius, tiene 144 páginas que se leen de un tirón, y más en verano, y lo firman Óscar Méndez como autor principal, José Esteban Alena, Víctor Fatou, Alejandro Guerra, Jorge Melián, Horacio Valcárcel y el mismo José Luis Garcí que aporta los pies de fotos y sus opiniones en una larga entrevista que Méndez le hizo en su programa de radio Sesión continua que se emitió durante once años desde Canarias.

Mi satisfacción es enorme al conocer que hay un buen número de personas ilustradas a las que les marcó esta película para siempre, tanto en España como fuera de ella. Hasta el músico Vangelis –que había recibido un Óscar por la banda sonora de Carros de fuego- estaba interesado en añadirle la música, si bien Garci, en un gesto de amistad y admiración que Vangelis comprendió, se inclinó por Jesús Gluck con quien ya había trabajado en varias de sus películas y con quien se entendía perfectamente en lo musical. Sesión continua fue nominada a los óscar como mejor película extranjera en 1985 y allí en Hollywood resultó alabada por diversos profesionales del cine, destacados miembros de la academia estadounidense. Dicen que quedó a un voto del galardón. A mí estas cosas, en el fondo mercantiles, me dan igual, ni lo sabía cuando la vi por primera vez hacia 1986-87, pero queda guay decirlas, lo cual no asegura el éxito de una cinta ya que a Sesión continua le fue mal en su acogida pública. Sin embargo, ha ido creciendo con el tiempo. Como escribió León Felipe, el viento del tiempo lo coloca todo en su lugar y resulta que Sesión continua ha ido tomando oxígeno día a día por una sencilla razón: como todas o casi todas las películas de Garci, muestra ese deseo del humano que lucha siempre entre lo que es y lo que quisiera haber sido.

Desde los años 80 nos hemos ido deprimiendo despacio y en ello seguimos. Nos hallamos en una época histórica “de encaje”, como diría uno de mis maestros en la universidad, el profesor León Carlos Álvarez Santaló, catedrático ya jubilado, experto en una especialidad que tuvo su origen en Francia: Historia de las Mentalidades. Los encajes son nocivos para el cerebro que se ve obligado a asimilar demasiada carga de datos y emocional en poco tiempo. Son cambios vertiginosos y muy precipitados que no todo el mundo puede aguantar. A ello se une la náusea que llevamos dentro desde que nacemos, ese nacer solos, ser individuales, solitarios en el fondo, pero necesitar no serlo. Se trata de una pugna interna terrible que afecta al más pintado.

Los personajes de Sesión continua se enfrentan con esa situación, como en la actualidad se enfrentan cientos de millones de personas y, es más, como siempre le ha ocurrido al humano, en mayor o menor medida. “Cuando nací, conmigo nació el miedo”, afirmó nada menos que Hobbes al que se le supone un ser valiente y lo es, lo es porque reconoció que tenía miedo, que la vida inquieta, aísla, y ese enfrentarse al miedo es una prueba de valentía.

Sesión continua es un homenaje al cine mismo, el cine dentro del cine. Dos personas viven por y para el cine y elaboran una película a la que terminan llamando Me deprimo despacio. En Sesión continua aparecen Jesús Puente, Adolfo Marsillach, José Bódalo, Encarna Paso o María Casanova. Un lujo de reparto, decorados excelsos, sosegadores, guion exacto que transmite su objetivo y te mete dentro de él puesto que, en cierto sentido, te está conduciendo hacia ti mismo. Película de culto, sí, de minorías, no apta para mentes epidérmicas. Película clásica sobre la que deseo decir algo más para terminar este texto. Primero, admiro a Garci porque es un intelectual que no se ha vendido a nadie, hasta le costó dinero de su bolsillo esta película en un principio. Segundo, no hay que formar tragedias con la soledad, forma parte de nosotros mismos y lo que hay que hacer es asumirla como un factor positivo o neutro, nada de desastres. En Sesión continua eso se hace mediante el humor y la ironía. En todo caso, buscar a alguien con quien compartir gozosamente la soledad, si aparece. Si no, a vivir con ella y no estar nunca solo con ella, como cantaba Moustaki. Y a prepararse para vivirla, aunque sea hablando –conscientemente- con tu padre a pesar de haber muerto como hace Jose (Marsillach), uno de los personajes de la película que, una noche navideña, le dice al finado: “¡Feliz Año, papá, vamos con tu pasodoble! Nos han confundido mucho con lo de la españolada. Hemos sentido vergüenza de muchas cosas nuestras que son maravillosas”. Y le pincha Suspiros de España en el tocadiscos.

Eso es lo que no le perdona la progresía de pitiminí a Garci: no haber agachado la cabeza ante la idiotez posmoderna. Manifiesta Garci que, hasta José María Calviño, siendo director general de la RTVE, lo engañó cuando le prometió pagarle derechos de antena por Sesión continua y no lo hizo. La libertad se paga. Sin embargo, la mediocridad servil pasa y el libre pensamiento, ser uno mismo, eso queda para siempre.