Me deprimo despacio (y 2)

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias me quieren gobernar, como en la canción de “María Cristina me quiere gobernar” pero, a diferencia de la copla, yo no les sigo la corriente. Ahora bien, lo que quieren hacer es legal, están en su derecho. ¿Por qué no les sigo la corriente? Porque son débiles, la erótica del poder –que nunca tendrán, como mucho tendrán un gobierno quebradizo- y la creencia emocional y ficticia de que ellos lo pueden hacer mejor que nadie, los ha debilitado. Ahora se tendrán que sentar con un Rufián fuerte, seguro de sí porque hay una formación que lo respalda con firmeza, algo que no va a tener enfrente porque la izquierda española en el fondo es una jaula de grillos en crisis permanente de valores, empezando por los suyos propios que ni siquiera sabe cuáles son exactamente, todo lo que ofrece son ambigüedades, subir impuestos, por ejemplo, que es una medida liberal también e incluso de derechas conservadoras.

Sin embargo, tengo que darle una oportunidad a las personas que simbolizan el relevo generacional en la política española. Primero a estos tres señores citados. Supongamos que se sientan a negociar y Rufián dice independencia o nada y de ahí no se baja. ¿Qué harán? Porque si le hacen caso el asunto se complica. Sí, hay más de medio millón de personas que se manifiestan por las calles de Barcelona pidiendo independencia y un gobierno independentista catalán, pero a mí eso me importa tres leches por dos razones: una, voté una constitución en 1978 que me da derecho a decidir sobre la unidad de esta zona del mundo a la que llamamos España, unos dicen que como derivación de Hispania, incluso de Híspalis, para resumir, la tierra de conejos que afirman que era la península ibérica.

Dos, me importa un pimiento la Ley D’hont que se implantó para estimular el bipartidismo, no para que hubiera democracia, y esa ley les da más diputados a los independentistas, pero quienes obtienen más votos en elecciones que son plebiscitarias son los no independentistas. Por tanto, nada de independencia, un estado confederal como mucho y ni para ti ni para mí. Porque esto no puede seguir así, yo mismo me avergüenzo de que Andalucía siga siendo una tierra subsidiada y de que tengamos autovías y otros avances no gracias a nuestro sudor y méritos al cien por cien sino al dinero que nos dan los madrileños, los catalanes, los murcianos y los europeos en general. Así que menos ole salero y más currar.

Si en lugar de a los jóvenes de la llamada izquierda tuviéramos al tripartido joven de las derechas, ¿qué harían? ¿155 y tente tieso? ¡Eso es una barbaridad! A ver si nos enteramos de que Cataluña no es como el resto de España, queramos o no. Ni el País Vasco tampoco. Por eso no proceden ya políticas del siglo XIX, hay que tener el valor suficiente para arreglar lo que tenía que haberse empezado a arreglar en el XIX, en lugar de estar todo el día lloriqueando y rezando.

Si los muchachos del relevo generacional político no sacan esto para delante, que vengan los viejos, les den una zurra en el culete, dejen de hablar tanto y a actuar, a sacar las castañas del fuego. Oiga, que ahora todo esto me deprime despacio, pero si veo al ejército en Cataluña creo que no sólo yo sino otros muchos se deprimirán de golpe y porrazo.