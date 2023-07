Me enamoré cuando mataron a Miguel Ángel Blanco

Hace 26 años, pero quién con cierta edad no lo recuerda. Nos seguirá pasando, por ejemplo, con Marta del Castillo. Me refiero a Miguel Ángel Blanco, aquel concejal que secuestraron los de ETA y luego, después de un par de días de incertidumbre, impotencia, rabia y asco, fue asesinado a sangre fría porque en vez de conseguir que el Gobierno acercara a los presos etarras a las cárceles vascas lo que consiguieron fue la mayor movilización de españoles de bien contra la maldita banda. Nunca se habían manifestado tantos millones de españoles. Como nos ocurre con el atentado de las torres gemelas, uno recuerda el instante del atroz asesinato.

Era 1997. Yo acababa de terminar la Selectividad y el cuerpo y el alma no se esperaban el verano más largo de nuestra vida, de modo que andaban agitados, desacostumbrados a aquella pereza de sopetón. Hacía meses que conocía a Marina, y semanas desde que había conseguido mantener conversaciones más o menos largas con ella. Cuando digo largas, quiero decir de varias frases engarzadas mientras caminábamos en la misma dirección. Ligar entonces era otra cosa. De hecho, yo había decidido apuntarme a las clases del carné de conducir del Purri solo porque ella se había apuntado también. En mi casa había alguna obra y yo escuchaba los martillazos desde mi habitación. En realidad, en mi casa siempre había alguna obra. Las hubo durante años, poquito a poco, y yo escuchaba el jaleo de la obra desde la mesa de mi cuarto en la que solía escribir. A mano en aquella época, por extraño que me resulte hoy. Había comprado no hacía mucho una radio casete de esas que tenían una pegatina en el altavoz, y llevaba días dudando si quitarle la pegatina o no, porque pensaba que si se la quitaba dejaría de parecer una radio nueva. Cosas de adolescentes. Recuerdo perfectamente que estaba en la transición de dejar de escuchar a Nirvana porque había descubierto a Camarón. Vaya contraste. Del Nevermind a Rosa María. Cosas de adolescentes, supongo también. El caso es que había telefoneado a Marina un rato antes (evidentemente desde el fijo de mi casa al de la suya) y había subido a mi habitación solo por el gusto de estar solo, mientras oía los martillazos en el confín de la casa, y fue entonces cuando dieron la trágica noticia. En mi casa no se hablaba de política. Y no recuerdo haber tenido demasiadas conversaciones al respecto de lo sucedido. Pero sí recuerdo un nudo en la garganta y la amarga sensación de estar viviendo una de esas pesadillas que solo ocurren en otros países.

Al día siguiente no se hablaba de otra cosa, porque latía la esperanza nacional de que Blanco no muriese por el tiro que le habían dado. Pero murió. Tenía 29 años. Yo, con 17, pensaba en él como un hombre. Solamente ahora me doy cuenta de que era un chiquillo. Un muchacho valiente. El 14 de julio, cuando el país no había deglutido aún el luto, quedé con Marina para vernos en el Rincón de los Lirios. Creo que hablamos del tema, claro. Como todo el mundo. Y no recuerdo si fue por el impacto de la muerte inesperada de aquel muchacho valiente o si fue por el calor insoportable o porque ya iba pegando darse cuenta de que como aquel día no iba a amanecer otro igual, pero solo cuando Marina dijo que se iba, yo me envalentoné para decírselo.

Pensé la frase varias veces, paladeándola en mi interior mientras le reordenaba sintagmas, como si aquel puzle de mi declaración amorosa fuera un ramo de flores que recompones una y otra vez en un jarrón. “Que si quieres que salgamos juntos”, le dije. Ella me miró fugazmente y dijo que sí con la boca pequeña, tan pequeña que yo tuve que insistirle para estar seguro de lo que había respondido. Me volvió a contestar que sí, casi de la misma forma fugaz que antes, y que se iba, que hasta mañana. Como yo había soñado con aquel momento trascendente de otra manera, no estuve seguro de que me había dicho que sí mientras volvía a mi casa por la calle Real, con la extrañísima sensación de haber entrado en la edad adulta porque iba a tener novia, porque me había conmovido el asesinato de un inocente en la otra punta del país y porque, de repente, tuve la certidumbre de que ni la propia vida ni el amor eran cosas con un seguro de por vida. Ni siquiera sabía yo entonces que Miguel Ángel Blanco era del PP. Las siglas eran lo de menos en aquellas circunstancias, y ojalá hubiera seguido siendo así para siempre. Al menos hoy, 26 años después, me consta que la valentía de aquel inocente no fue en vano, sino el principio del fin del horror. También, en mi vida, tengo la sensación de que fue el principio de todo cuando ahora me pierdo en el fondo de los ojos de Marina y veo reflejado a nuestros tres hijos, tan hijos de un país en el que ETA forma parte de la historia.