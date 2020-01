Me fié de la verdad

y la verdad me engañó.

Si la verdad a mí me engaña

¿de quién me voy a fiar yo?

Bernardo el de los Lobitos fue un cantaor alcalareño criado en Sevilla (Alcalá de Guadaíra, 1887-Madrid, 1969), que popularizó unos tientos de una belleza incomparable, esa copla de arriba. La he recordado estos días porque solo se habla de las mentiras de Ábalos, el ministro de mal carácter que sigue sin dimitir porque, según él, “vine para quedarme y no hay quien me eche”. Más chulo que un ocho al revés. Que un representante del Estado mienta es algo normal, pero que lo pillen y no se vaya, es muy lamentable. Y Ábalos ha mentido descaradamente en el caso de la representante del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez. Lo podría cesar Sánchez, el presidente, pero es que él ha mentido tanto que cómo le va a pedir a su ministro que se vaya a sus negocios por mentir.

Esto hace un tremendo daño a la sociedad, por aquello de que si los gobernantes pierden la vergüenza, el pueblo les retira el respeto. Es lo que está pasando, que nadie respeta a nadie y menos a los políticos. Mienten los que mandan, los que quieren mandar y hasta los que saben que nunca gobernarán. Lo de Ábalos ha tenido su gracia porque le ha pasado como a Pericón de Cádiz, el gran cantaor de la Tacita: que si tenía gracia mintiendo, más tenía arreglando los embustes. El lío que se ha hecho el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana intentando colar la trola de cómo la venezolana cambiaba de avión sin tocar suelo español, con la sagaz periodista Ana Pastor diciéndole con la mirada: ten cuidado, gilipollas, que me pones en un aprieto. Y así ha sido.

También por las mentiras de los medios de comunicación, de algunos, unos defendiendo y otros atacando al ministro. Y aquí hay que volver a la copla del gran Bernardo, cuando dice que se fió de la verdad y que la verdad lo engañó. Que mientan un ministro o el mismísimo presidente del Gobierno es algo normal y aceptado, desgraciadamente. Que lo hagan los periodistas, sin acusar a nadie, es algo deleznable porque el pueblo necesita creer en la verdad y un periodista es un notario de la actualidad.