Mediaset podría prescindir de Pedro Piqueras aunque no. Pero más madera...

Me dicen que, en Mediaset, podrían prescindir de Pedro Piqueras la próxima temporada. La cadena ya lo ha desmentido. Tendrían sus razones y sería su problema, pero se cargarían a un periodista de raza, a un comunicador de primera categoría, a un hombre que gusta a propios y extraños porque no se le puede meter en un saco político o en otro distinto. Un tipo honesto.

Fuera como fuese, el movimiento apestaría a política, a lo mismo que huele cargarse el Sálvame para colocar programas de una productora que parece escorada a la derecha sin pudor. Y un medio de comunicación pegado a un partido político o a una ideología concreta es un artefacto peligroso y grosero. En este caso, excusar la jugada diciendo que necesitarían una línea editorial clara es lo mismo que anunciar que no se iba a tener vergüenza al posicionarse del lado de unos u otros. Si el periodismo es la forma de dar voz a los que no la tienen, estas cosas que mezclan política y periodisma significan dar voz a los que me pagan, o me gustan, o son colegas o lo que sea; cualquier cosa menos dar voz a los que no la tienen.

Mezclar política y periodismo es un mal plan. Si bien es cierto que se pueden conseguir objetivos en forma de votos o de corriente de opinión, la dignidad de la profesión queda tocada y pisoteada; y la democracia se ve alterada de forma gruesa e inaceptable.

Ya veremos en qué queda todo este movimiento tan cacareado dentro de Mediaset. De momento, me dicen que el ERE en la productora de Sálvame no se va a producir porque les van a entregar algún proyecto; el posible despido de Jorge Javier Vázquez ya no es tan seguro puesto que, ahora, es una gran comunicador y un talento que no se puede perder... (Yo que todos ellos me seguiría buscando una alternativa).

Lo que me parece es que, por ejemplo, en Sálvame les están dando (a Mediaset) una caña fuera de lo común y la pupa es la pupa y los efectos hay que minimizarlos. Y me parece que esto acaba de empezar y queda una eternidad para que acabe. De momento, lo más preocupante y lo más evidente es que profesionales como Piqueras pudieran quedarse en el paro a causa de factores alejados al propio periodismo y que la señora Quintana (sí, esa que dice que su barrio se ha convertido en Chinatown y se queda tan fresca) va a tener que perfeccionar la forma de hacer política en un medio sin que se te caiga la cara de vergüenza. Porque ya lo hace cada día, pero hay que perfeccionar estas cosas, incluso en su caso.