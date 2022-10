Menos mal que hay encuestas

Estoy convencido de que los españoles estamos muy preocupados por quién nos va a gobernar a partir de las elecciones generales de 2023, si Sánchez o Feijóo. Tezanos, por cierto, dice que ahora las ganaría el actual presidente, cuando todas las demás encuestas dicen lo contrario. En cualquier caso, parece ser que a todos nos importan más las encuestas que el precio de la cesta, el combustible, el gas o la luz; que estemos incrementando la deuda pública en 200 millones de euros diarios, o sea, hipotecando a las nuevas generaciones; que sigamos siendo el país con más paro de la Comunidad Europea o que tengamos una pobreza que contrasta con el dato de la comida que tiramos cada año a la basura. Somos el sexto país de la eurozona que más comida desperdicia. Bien, pues todo esto interesa mucho menos que quién puede ocupar la Moncloa el próximo año. La ministra Pilar Alegría dice que Feijóo “es la nada”. Esta señora se lleva todo el día lanzando mensajes de este corte en las redes sociales. No los escribirá ella, seguramente, pero si los supervisa, es imposible que se pueda centrar en su trabajo. Es la que dijo que si se critica tanto la gestión de Sánchez, “es porque es el más guapo”. Esta señora vive, y muy bien, de nuestros impuestos. Es la actual ministra de Educación y Formación de España, que manda narices, lo que demuestra el nivel del Gobierno. Dieciocho mil médicos se han ido de España en los últimos diez años, pero eso no importa: lo que importa es lo que puedan decir unas encuestas que no son gratis, sobre todo las de Tezanos. Estamos a la cabeza en abandono de los estudios por parte de nuestros jóvenes y, con un gobierno de izquierdas, cada vez hay más españoles que renuncian a estudiar una carrera, los más pobres, porque luego no encuentran una salida laboral. La mitad ellos, de los jóvenes, se quedan en casa porque no pueden independizarse de sus padres al no poder afrontar una hipoteca. De esto no dicen nada los medios progubernamentales, los de la izquierda, porque necesitan espacio para destrozar a Feijóo o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que continúa sufriendo un acoso increíble. Mañana, Sánchez y Feijóo se van a volver a ver las caras en el Senado y los medios se volverán a olvidar de los problemas reales del país para ver quién ha ganado el debate, como si eso nos importara algo a quienes nos da ya pánico de ir al mercado o al dentista. Me voy ahora al dentista, precisamente, y no sé si cuando salga me quedará algo para poner un puchero, que ya va pegando.