Menuda porquería de fútbol

Hace más de treinta años, hablaba en un delicioso pueblo de Cantabria con un nativo de aquellas tierras. Había combatido en la guerra civil junto al bando nacional de Franco y desde entonces vivía con una bala dentro de su cuerpo, los médicos le habían dicho que la dejara ahí, que mejor no meneallo. Aprendí mucho de aquella fuente viva y testimonial de nuestra guerra como aprendí de los exmaquis que conocí en La Alpujarra granadina. El cántabro era muy de su Racing de Santander y sin embargo me dijo: “He ido a ver al Racing y he encontrado el campo de juego cercado por alambradas. Yo no soy un animal para que me pongan jaulas delante, no voy más”.

Las vallas que separaban antes a los futbolistas de los aficionados no eran sólo unas jaulas para los futbolistas sino para los propios aficionados. Aquel excombatiente llevaba dentro el sentido del orden, que no tiene por qué ser algo fascista necesariamente, y le repeló aquello. Menos mal que no ha llegado a conocer en lo que se ha convertido hoy el fútbol: un mercadeo de dinero y corrupción, un negocio audiovisual por el que los que pujan se matan, una forma de evadir dinero al fisco, unas empresas endeudadas con el Estado, una maquinaria de violencia, sí, ya sé, todo eso protagonizado por una minoría, pero, ¿desde cuándo las minorías joden y acojonan las fiestas de las personas decentes que desean disfrutar ellas y su familia con un deporte que une a la Humanidad? Pues desde ahora, sucede desde ahora, desde la democracia, ¿la democracia tiene que ser esta porquería? ¿Soy un fascista si me pregunto esto? Resulta que una de las grandes ventajas de llegar a mayor y a viejo es poder comparar. Cualquier tiempo pasado no tiene que ser mejor a la fuerza, pero sí determinados aspectos deben seguir siendo los mismos o los mismos corregidos y aumentados.

Miren, yo no había oído nunca hablar tanto en la Sevilla de los sucesos del uso de pistolas como ahora. Una pistola en Sevilla, Andalucía y España era una herramienta para su uso por los profesionales que debían llevarla y estaba guardada en las casas en el último lugar imaginable. La pistola en estos tiempos cada vez es más familiar y armar gresca y violencia de la peor, también. La celebración de una victoria en fútbol conlleva violencia, se saca por ahí la bilis que se lleva dentro por causas ajenas al fútbol mismo. Esto da cada vez más asco y la democracia se va alejando progresivamente cada vez más de los ciudadanos que van a ser seducidos poco a poco por soluciones drásticas, aunque coyunturales, por ahí va el follón en EEUU tras la victoria de Biden y el otro más reciente en Alemania. Ya no es la izquierda marxista-leninista la que desea ordenar el caos en que se está convirtiendo el mercado y su democracia sino otras corrientes de la derecha a las que llamamos ultraderecha, fascismo, eso que la derecha liberal necesitó para detener al comunismo y ahora no lo necesita porque los nuevos ultraconservadores enfocarían la globalización de otra manera que no le gusta al neoliberalismo y no obstante sí le gusta a más gente cada vez.

Si celebrar victorias deportivas también se va a convertir en un campo de batalla y en reivindicaciones políticas el peligro en el que siempre se encuentra un sistema que se ha autoproclamado débil, como la democracia, puede dejar de ser el menos malo de los sistemas para convertirse en el más molesto, incívico, violento: la democracia nos está trayendo la antidemocracia porque ella misma lo ha querido y permitido. Lo siento por ella.