¿Merece la pena tanto esfuerzo?

Lo mío ha sido siempre levantarme cada día de mi vida, desde que tengo memoria, con la ilusión de luchar por los sueños y trabajar como un mulo. Ni siquiera he pensado en dejarlo todo cuando me jubile en marzo del próximo año, si el Gobierno no manda otra cosa. No sabría cómo vivir si tuviera que dejar de hacer lo que hago desde hace más de cuarenta años, escribir y hablar de flamenco. Estos días estoy rebelado por muchas cosas, con la deriva del país y ahora el conflicto de Israel y Palestina, que ha llegado a un momento más que preocupante para toda la humanidad si se meten en la pelea otros países y el mundo estalla por los aires. Me resulta extremadamente duro ver y oír cómo se justifica el terrorismo en España, con lo que hemos sufrido, según la ideología de cada uno, y cómo otros piden que sea masacrado un pueblo entero, en vez de intentar para esto entre todos. Que haya diputados españoles justificando en la calle el horrible y despreciable atentado de Hamás, es algo que nos hace mucho daño como país. Pero no es solo la guerra de Ucrania o este conflicto, son más cosas, como que no seamos capaces de parar a Sánchez en sus aspiraciones de poder o salir a la calle a protestar por el hecho de que el Gobierno en funciones esté tramitando indultos a los condenados por los EREs, porque son del Partido Socialista Obrero Español. Se gastaron el dinero de los parados en cocaína, prostíbulos, apartamentos y coches de lujo, según la sentencia y medios fiables, y van a ser indultados por pertenecer a un partido político, que por casualidad gobierna el país y parece que lo va a seguir haciendo porque lo conduce un enfermo de poder sin escrúpulos. Pero hay más, mucho más, sobrados motivos para estar desanimado y frustrado, porque no se puede ir al supermercado sin que tengas la sensación de que te sacan la navaja en la puerta a la salida. ¿Hay alguien que pueda ser feliz en este país con todo lo que está pasando? No es extraño que haya tantas enfermedades mentales, crímenes y suicidios en nuestro país.